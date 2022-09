Bombardier célèbre la mise en service de l’avion Challenger 3500 du client de lancement de son programme

English French

Développé à partir de la plateforme des avions superintermédiaires les plus vendus, l’avion Challenger 3500 combine expérience cabine luxueuse, performances, fiabilité, coûts d’exploitation les plus bas de son segment et vol en douceur en un ensemble unique à l’avant-garde du marché

Les caractéristiques évoluées de l’avion assurent l’avantage concurrentiel de Bombardier et son leadership continu sur ce segment de marché

L’avion sera en exposition statique au salon aéronautique NBAA 2022 à Orlando, en Floride, alors qu’il débute ses activités de démonstration



MONTRÉAL, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son nouvel avion d’affaires primé Challenger 3500 destiné au client de lancement du programme, Les Goldberg, président et chef de la direction d’Entertainment Technology Partners, a été mis en service. Lors du salon aéronautique NBAA 2021, il avait été annoncé que M. Goldberg, client de longue date de Bombardier, était le client de lancement du nouvel avion d’affaires superintermédiaire. Il prendra possession de son avion plus tard cette année.

Dernier-né de la très populaire gamme Challenger, l’avion Challenger 3500 offre en équipement de base beaucoup de caractéristiques des avions de la très luxueuse gamme Global de l’entreprise, et notamment l’élégant et exclusif fauteuil Nuage de Bombardier. Sa conception évoluée accorde aussi la priorité au bien-être des passagers en leur offrant une pression d’altitude en cabine grandement réduite qui leur donne un sentiment de confort et de bien-être plus enveloppant.

« Notre avion d’affaires Challenger 3500 est assurément l’avion qu’il faut aujourd’hui. Les clients sont impressionnés par l’expérience de qualité supérieure que leur offre l’avion, de son confort et de l’écoresponsabilité de sa cabine à son efficacité sur le plan des coûts, en passant par sa fiabilité. Nos équipes ont réalisé un excellent travail en livrant cet avion moins d’un an après son lancement, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Nous tenons à féliciter M. Goldberg d’être le premier client de cet avion révolutionnaire, et nous sommes enchantés de franchir cette étape marquante avec lui. »

L’avion Challenger 3500 ajoute à sa série d’innovations les premières commandes vocales en cabine de l’industrie permettant de contrôler les systèmes d’éclairage, de température et de divertissement; les premiers chargeurs sans fil offerts dans l’ensemble de la cabine; et les seuls écrans 4K de 24 po des avions de son segment de marché. Le poste de pilotage à la fine pointe de la technologie de l’avion Challenger 3500 offre en équipement de base un système d’automanette et le plus de caractéristiques de base de son segment de marché.

Le tout récent avion d’affaires Challenger 3500 accumule les distinctions depuis le lancement du programme en septembre 2021. En avril 2022, l’avion s’est vu attribuer l’un des prix internationaux les plus convoités, le prix Red Dot « Meilleur d’entre les meilleurs » pour son design et son excellence novatrice.

« Ayant déjà été propriétaire d’un avion d’affaires Challenger 350, je peux affirmer sans hésiter que Bombardier a frappé dans le mille en créant cet avion de toute dernière génération. L’intérieur de la cabine est spectaculaire, et j’apprécie le confort et la productivité supplémentaires que ces nouvelles caractéristiques apporteront à nos voyages de par le monde. Je suis très fier qu’Entertainment Technology Partners démarre ce passionnant nouveau chapitre de l’évolution de la gamme d’avions Challenger », a déclaré M. Goldberg.

Fidèle à l’engagement de Bombardier en matière d’environnement, l’avion Challenger 3500 a été conçu et construit dans un souci d’écoresponsabilité. C’est le premier avion du segment des avions d’affaires superintermédiaires pour lequel a été publiée une déclaration environnementale de produit attestant de son empreinte environnementale sur tout son cycle de vie. Tout un choix de produits haut de gamme écoresponsables permettent aux clients d’opter pour des tissus recyclés, des types de bois écologiques et des matériaux à base de fibres naturelles sans qu’aucun compromis ne soit fait sur l’élégance ou le confort de la cabine. De plus, l’avion permet à l’équipage d’optimiser son efficacité carburant tout en réduisant ses émissions de CO 2 grâce à une application « eco app » unique, une première dans l’aviation d’affaires.

L’emblématique gamme d’avions Challenger de Bombardier, les avions d’affaires superintermédiaires les plus vendus des sept dernières années, constitue, à l’échelle mondiale, la plateforme de choix des services d’opérations aériennes d’entreprise ainsi que celle des exploitants de vols nolisés. Les participants au salon aéronautique NBAA 2022 sont cordialement invités à venir visiter en personne l’avion Challenger 3500 nouvellement livré, lequel sera en exposition statique à Orlando, en Floride, du 18 au 20 octobre prochains.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour leurs innovations de pointe, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global, Challenger, Challenger 350, Challenger 3500 et Nuage sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Anna Cristofaro Chef de service, Communications et

Relations publiques Bombardier 514-855-8678

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce4169f5-030c-41f4-964c-b5e7542d3c7a/fr