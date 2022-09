AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused

English Estonian

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku 19.09.2022 otsused koosolekut kokku kutsumata

AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku

kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299 1 . Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise

teel perioodil 06.09.2022–19.09.2022. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata

jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1. Överumans Fisk AB võõrandamine Saaremere Kala AS-i poolt

Kiita heaks Överumans Fisk AB, Rootsi registrikood 556527-2977, 100% aktsiate

võõrandamine AS PRFoods tütarühingu Saaremere Kala AS-i poolt Vattudalens Fisk AB-le,

Rootsi registrikood 556742-7470.



Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)

Poolthääled 29 076 906 77,1622%

Vastuhääled (ei hääletanud) 8 605 954 22,8378%

Erapooletud 0 0%

Kokku 37 682 860 100,00%



2. Esimese nõude garantii väljastamine

Kiita heaks garantii väljastamine AS PRFoods poolt Vattudalens Fisk AB-le aktsiate

müügilepingust tulenevate Saaremere Kala AS-i kohustuste tagamiseks.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)

Poolthääled 29 076 906 77,1622%

Vastuhääled (ei hääletanud) 8 605 954 22,8378%

Erapooletud 0 0%

Kokku 37 682 860 100,00%



Aktsionäride otsused võeti vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud

otsuste vastuvõtmise korda. Täpsem informatsioon heakskiidetud tehingute kohta sisaldub

AS PRFoods poolt varasemalt avaldatud börsiteates:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7bb55cd43b60f9f2d3ef2f715f21174b&lang=et



