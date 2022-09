Merck rejoint Accumulus Synergy en tant que sponsor en vue de transformer le processus de soumission réglementaire mondial des médicaments

French German

BURLINGAME, Californie, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, une organisation à but non lucratif travaillant au développement d'une plateforme d'échange d'informations et de données visant à transformer la manière dont les innovateurs des sciences de la vie et les autorités sanitaires du monde entier interagissent, a annoncé aujourd'hui que Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, a rejoint Accumulus Synergy en tant que sponsor.



« Alors qu'Accumulus Synergy poursuit le parcours mondial visant à stimuler la transformation vers un monde numérique, je suis extrêmement heureux que Merck rejoigne notre mission. Ensemble, nous tirerons parti de la technologie cloud pour améliorer l'échange d'informations avec et entre les autorités sanitaires dans le but de réduire le retard des médicaments pour les patients du monde entier », a déclaré Frank Nogueira, PDG d'Accumulus Synergy.

« Merck est pionnière dans le développement de nouveaux médicaments et vaccins, ainsi que dans la provision d'un accès à ces médicaments dans le monde entier. À ce titre, nous sommes convaincus que la plateforme d'Accumulus Synergy est une initiative importante du secteur qui crée un moyen pour les entreprises de collaborer plus efficacement avec les régulateurs de santé », a commenté Darrel Hicks, vice-président des affaires réglementaires mondiales, de l'innovation, de la qualité et des opérations stratégiques, qui a également été nommé membre du conseil d'administration d'Accumulus Synergy.

Accumulus Synergy développe un outil puissant et sécurisé basé sur le cloud pour améliorer la collaboration, les données et le partage de contenu dans toutes les régions du monde. En tirant parti de la technologie pour moderniser le cycle de vie réglementaire, cet outil permettra une approche dynamique qui déplace l'attention des documents vers les données, ce qui créera une valeur significative pour les patients, les prestataires de soins de santé, les autorités sanitaires et les entreprises biopharmaceutiques dans le monde entier. Accumulus Synergy mettra en œuvre les mesures de protection et de cryptage les plus élevées afin de garantir une protection adéquate des données dans l'écosystème de la société, conformément aux lois nationales sur la vie privée.

« Notre objectif est de révolutionner l'équité en matière de santé en accélérant considérablement la disponibilité des thérapies critiques pour les citoyens du monde entier. Accumulus dispose d'une excellente équipe en pleine croissance et d'un conseil d'administration qui est aujourd'hui encore renforcé par l'ajout de Merck, et nous continuons à recruter du personnel supplémentaire pour atteindre les objectifs de développement pour notre plateforme. Notre statut à but non lucratif nous permet de travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires du monde entier pour soutenir leurs propres efforts de modernisation des données », a ajouté Jeremy Chadwick, Ph.D., MS, président du conseil d'administration d'Accumulus Synergy et vice-président principal et directeur du bureau de développement mondial de la division R&D de Takeda Pharmaceuticals.

À propos d'Accumulus Synergy

Accumulus Synergy, Inc. est une organisation sans but lucratif qui a été fondée en 2020 pour créer une plateforme basée sur le cloud destinée à transformer le partage des données entre l'industrie biopharmaceutique et les autorités sanitaires mondiales. L'approche du partage des données à partir d'une plateforme commune vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies de pointe, comme la science des données et l'IA, et des outils d'échange de données sûr au profit de la sécurité des patients. Elle cherche également à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter plus rapidement aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces. Il s'agira de travailler avec des sociétés partenaires, des parties prenantes clés et des autorités sanitaires du monde entier pour bâtir et maintenir une plateforme qui réponde aux exigences de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie et de la fabrication, ainsi que les échanges et soumissions réglementaires. Les sponsors d'Accumulus Synergy incluent Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GSK, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, Pfizer, Roche, Sanofi, et Takeda. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accumulus.org .