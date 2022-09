Dantax A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2021/22

Årsregnskabsmeddelelse 2021/22 for Dantax A/S

Bestyrelsen for Dantax A/S har på sit møde 20. september 2022 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 – 30. juni 2022, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.





Resume:

Koncernens samlede resultat efter skat udgør et underskud på 1,1 mio. kr. mod et overskud på 22,0 mio.kr. sidste år. Heraf udgør resultat af primær drift 0,1 mio.kr mod 0,9 mio.kr sidste år (efter skat) og resultatet af finansielle poster udgør -1,2 mio. kr. mod 21,1 mio. kr. sidste år (efter skat). I forbindelse med børsmeddelelse af d. 8. februar 2022 var forventningen til årets resultat af primær drift et overskud i niveauet 0 - 1 mio. kr. efter skat.





Selskabets overskydende likviditet er investeret i børsnoterede aktier. Ved årets start var der investeret for 77 mio. kr. og i årets løb er der netto solgt for 20 mio. kr. Investeringen har i året løb givet et afkast på -1,6 mio.kr. før skat, svarende til et afkast på ca. -2 % for året. Sidste år var der et positivt afkast på 51%.





Bestyrelsen foreslår, at der for året 2021/22 udbetales 3,0 mio. kr. i udbytte, svarende til 10 kr. pr aktie.





For det kommende regnskabsår 2022/23 forventes et overskud, før resultat af finansielle poster, i størrelsesordenen 0 - 1 mio. kr. efter skat.





Dantax A/S

Peter Bøgh Jensen

CEO



