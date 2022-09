PubMatic gibt Publishern mehr Kontrolle durch umfassende OpenWrap-Verbesserungen

French German Italian Spanish Dutch Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

KEIN HAUPTSITZ/REDWOOD CITY, Kalifornien (USA), Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), ein unabhängiges Technologieunternehmen, das die Lieferkette für die digitale Werbung der Zukunft entwickelt, gab heute mehrere umfangreiche Investitionen in OpenWrap, der Unified-Auction-Lösung des Unternehmens für Publisher, bekannt. Die jüngsten Verbesserungen von OpenWrap bieten Publishern, darunter App-Entwicklern, eine größere Flexibilität und eine verbesserte Performance durch Omnichannel- und plattformspezifische Entwickler-Anpassungen auf Enterprise-Niveau.



Als weltweit führende unabhängige Wrapper-Lösung verleiht OpenWrap Publishern mehr Kontrolle über ihr programmatisches Werbegeschäft. Die Lösung erlebte zuletzt eine starke Dynamik: Im zweiten Quartal 2022 verdoppelte sich der Umsatz von PubMatic aus OpenWrap nahezu gegenüber dem Vorjahr.

OpenWrap basiert auf der Open-Source-Codebasis Prebid, die Publishern mehr Kontrolle, Transparenz und Innovation bietet. Mit den neuen Funktionen von OpenWrap können Verkäufer die Hebel, die zu einer zusätzlichen Performance beitragen, detailliert untersuchen und betätigen.

PubMatic hat eine Reihe verbesserter Funktionen veröffentlicht, die zur Wertschöpfung in den Bereichen Web, CTV/OTT und Mobilgeräte-Apps beitragen. Alle Publisher und Entwickler, die OpenWrap nutzen, profitieren nun von folgenden Neuerungen:

Verbesserte Rendite – Mindestpreise (Floors) zur Steigerung der Einnahmen, kostenloser Ad Refresh und Hebel zur TKP-Steigerung bei gleichbleibenden Fill Rates.

Verbesserte Management-API – Anpassungsmöglichkeit von OpenWrap, um es besser am Tech Stack auszurichten und neue Automatisierungs- und API-Optionen zur Steigerung der Flexibilität nutzen zu können.

Verbesserte Analyse – Ganzheitliche, auf Datenvisualisierung basierende Echtzeit-Ansicht des Anzeigengeschäfts.



Darüber hinaus bietet OpenWrap nun neue Funktionen mit plattformspezifischem Nutzen:

Web Publisher können nun mehr als 40 Prebid-Module einsetzen, um verschiedene, von Drittherstellern entwickelte Technologien durch effiziente und unvoreingenommener Integration zu nutzen.

Entwickler von Mobilgeräte-Apps haben nun die Möglichkeit einer nahtlosen Integration mit den führenden Mobile-Mediation-Anbietern, indem sie das SDK von OpenWrap nutzen, um Zugriff auf den Bedarf der globalen Marken von PubMatic zu erhalten.

OTT-Publisher profitieren nun von In-line-Bidding und nutzen so die ganze Leistungsfähigkeit einer Unified Auction unter Zugriff auf externe Adserver.



„PubMatic bietet erstklassige Technologieunterstützung, die der Leaf Group Zeit und Ressourcen spart, während wir uns auf die Content-Erstellung konzentrieren können“, so Corey Wong, Vice President, Revenue Operations von Leaf Group. „OpenWrap bietet bereits einen großartigen Mehrwert für unser Unternehmen, und wir freuen uns darauf, die neuen Verbesserungen nutzen zu können, um unsere Betriebsabläufe weiter zu optimieren und der sich ständig weiterentwickelnden Ad-Tech-Landschaft voraus zu sein.“

„OpenWrap war schon bisher ein wichtiger Bestandteil unserer programmatischen Strategie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PubMatic, um diese neuen Innovationen umzusetzen und damit unsere die Einnahmen zu steigern und zugleich sicherzustellen, dass wir unserem Zielpublikum stets ein optimales Erlebnis bieten“, so David Sky, Director of Advertising Solutions von True Digital.

„OpenWrap ist in erster Linie eine Performance-Lösung für Publisher und App-Entwickler. Wir wissen, dass das Geschäft jedes Publishers anders ist. Wir glauben an eine offene, flexible Technologie, die eine vollständige Kontrolle und Interoperabilität für jeden Publisher ermöglicht, unabhängig von dessen Inventar oder Monetarisierungsstrategie. Unsere jüngsten Verbesserungen bauen auf dieser Grundlage auf und bieten eine höhere Performance, ausgefeiltere Funktionen und umfassendere Einblicke, um sicherzustellen, dass Publisher den Wert ihres Inventars und ihres Zielpublikums in vollem Umfang ausschöpfen können“, so John Martin, Director of OpenWrap bei PubMatic.

Über PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist ein unabhängiges Technologieunternehmen, das den Kundennutzen durch die Bereitstellung der Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung maximiert. Die verkäuferseitige Plattform von PubMatic ermöglicht es den weltweit führenden Erstellern von digitalem Content im offenen Internet, den Zugriff auf ihr Inventar zu kontrollieren und die Monetarisierung zu steigern, indem sie es Marketingspezialisten ermöglicht, die Investitionsrendite zu steigern und das gewünschte Zielpublikum werbeformat- und geräteübergreifend zu erreichen. Seit 2006 ermöglicht unser infrastrukturorientierter Ansatz die effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit. Durch die Bereitstellung skalierbarer und flexibler programmatischer Innovationen verbessern wir die Ergebnisse unserer Kunden, während wir uns für eine dynamische und transparente Lieferkette für digitale Werbung einsetzen.

Pressekontakt:

Broadsheet Communications für PubMatic

pubmaticteam@broadsheetcomms.com

(917) 826-1103