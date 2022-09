PubMatic donne le contrôle aux éditeurs grâce aux améliorations majeures d'OpenWrap

French German Italian Spanish Dutch Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

PAS DE SIÈGE/REDWOOD CITY, Californie, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une société technologique indépendante qui fournit la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique du futur, a annoncé aujourd'hui une série d'investissements majeurs dans OpenWrap, la solution unifiée d'enchères de la société destinée aux éditeurs. Les récentes améliorations apportées à OpenWrap offrent aux éditeurs, y compris aux développeurs d'applications, une flexibilité accrue et des performances améliorées grâce à la personnalisation omnicanale et spécifique à la plateforme des développeurs de niveau entreprise.



En tant que leader mondial des solutions d'encapsulation indépendantes, OpenWrap offre aux éditeurs davantage de contrôle sur leur activité de publicité programmatique. La solution a connu une forte dynamique : au 2e trimestre 2022, les revenus de PubMatic générés par OpenWrap ont presque doublé en glissement annuel.

OpenWrap est construit sur la base de code open-source Prebid, qui offre aux éditeurs un contrôle, une transparence et une innovation accrus. Grâce aux nouvelles fonctionnalités d'OpenWrap, les vendeurs peuvent clairement examiner et activer les leviers qui contribuent à fournir des performances incrémentales.

PubMatic a lancé une suite de fonctionnalités améliorées pour créer de la valeur sur le web, l'OTT/CTV et les applications mobiles. Tous les éditeurs et les développeurs utilisant OpenWrap bénéficieront désormais de ce qui suit :

Améliorations du rendement – Des surfaces conçues pour augmenter les revenus, l'actualisation gratuite des annonces et des leviers qui augmentent les CPM tout en maintenant le remplissage.

API de gestion améliorée – Personnalisez OpenWrap pour mieux l'adapter à la pile technologique et accédez à de nouvelles options d'automatisation et d'API qui ajoutent de la flexibilité.

Analyses améliorées – Vue holistique, axée sur les données et en temps réel de leur activité publicitaire.



De plus, OpenWrap a publié de nouvelles fonctionnalités qui offrent des avantages spécifiques à la plateforme :

Les éditeurs Web peuvent désormais utiliser plus de 40 modules Prebid pour tirer parti de plusieurs technologies développées par des tiers avec une intégration efficace et impartiale.

Les développeurs d'applications mobiles peuvent désormais s'intégrer de manière transparente aux principaux fournisseurs de médiation mobile, en tirant parti du SDK d'OpenWrap pour accéder à la demande mondiale de la marque PubMatic.

Les éditeurs OTT peuvent désormais bénéficier d'enchères en ligne, capturant toute la puissance d'une enchère unifiée qui se connecte à des serveurs publicitaires tiers.



« PubMatic fournit un support technologique de premier plan qui permet à Leaf Group de gagner du temps et d'économiser des ressources tout en continuant à nous permettre de nous concentrer sur la création de contenu », a déclaré Corey Wong, vice-président des opérations de revenus chez Leaf Group. « OpenWrap offre déjà une grande valeur à notre entreprise et nous sommes impatients de tirer parti des nouvelles améliorations pour nous aider à continuer à rationaliser nos opérations et à garder une longueur d'avance sur le paysage en constante évolution des technologies publicitaires. »

« OpenWrap a été un élément important de notre stratégie programmatique. Nous sommes impatients de travailler avec PubMatic pour mettre ces nouvelles innovations en œuvre afin de nous aider à générer des revenus tout en nous assurant de toujours maintenir une expérience optimale pour notre public », a déclaré David Sky, directeur des solutions publicitaires chez True Digital.

« OpenWrap est avant tout une solution de performance conçue pour les éditeurs et les développeurs d'applications. Nous savons que les activités de chaque éditeur sont différentes. Nous croyons en une technologie ouverte et flexible qui permet un contrôle total et une interopérabilité pour chaque éditeur, quelle que soit sa composition d'inventaire ou sa stratégie de monétisation. Nos récentes améliorations s'appuient sur cette base, offrant des performances plus élevées, des capacités plus nuancées et des informations plus riches pour garantir que les éditeurs maximisent la valeur de leur inventaire et de leur audience », a déclaré John Martin, directeur d'OpenWrap chez PubMatic.

À propos de PubMatic

PubMatic (Nasdaq : PUBM) est une société technologique indépendante qui maximise la valeur client en fournissant la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique du futur. La plateforme côté vente de PubMatic permet aux plus grands créateurs de contenu numérique au monde sur l'Internet ouvert de contrôler l'accès à leur inventaire et d'augmenter la monétisation en permettant aux spécialistes du marketing de stimuler le retour sur investissement et d'atteindre des publics adressables à travers divers appareils et les formats publicitaires. Depuis 2006, notre approche axée sur l'infrastructure a permis un traitement et une utilisation efficaces des données en temps réel. En proposant une innovation programmatique flexible et évolutive, nous améliorons les résultats pour nos clients tout en soutenant une chaîne d'approvisionnement publicitaire numérique dynamique et transparente.

Contact auprès de la presse :

Broadsheet Communications pour PubMatic

pubmaticteam@broadsheetcomms.com

(917) 826-1103