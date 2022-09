PubMatic geeft uitgevers de regie in handen met belangrijke verbeteringen aan OpenWrap

French German Italian Spanish Dutch Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

GEEN HOOFDKANTOOR/REDWOOD CITY, Californië, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), een onafhankelijk technologiebedrijf dat de toeleveringsketen van digitale advertenties van de toekomst bedient, heeft vandaag een aantal belangrijke investeringen aangekondigd in OpenWrap, de uniforme veilingoplossing van het bedrijf voor uitgevers. Recente verbeteringen aan OpenWrap bieden uitgevers, waaronder app-ontwikkelaars, meer flexibiliteit en verbeterde prestaties met omnichannel en platformspecifieke aanpassingen van ontwikkelaars op bedrijfsniveau.



Als wereldwijd toonaangevende onafhankelijke wrapper-oplossing geeft OpenWrap uitgevers meer controle over hun programmatische reclame-activiteiten. Er is een sterk momentum voor de oplossing: Tussen het tweede kwartaal van 2022 en nu zijn de PubMatic-inkomsten uit OpenWrap op jaarbasis bijna verdubbeld.

OpenWrap is gebouwd op de open-source codebasis van Prebid, dat uitgevers meer controle, transparantie en innovatie biedt. Met de nieuwe OpenWrap-functies kunnen verkopers de factoren die bijdragen aan het leveren van incrementele prestaties duidelijk onderzoeken en activeren.

PubMatic heeft een reeks verbeterde mogelijkheden uitgebracht om waarde te creëren op het web, CTV/OTT en mobiele apps. Alle uitgevers en ontwikkelaars die gebruik maken van OpenWrap genieten nu het volgende:

Opbrengstverbeteringen: vloeren die werden ontworpen om de omzet te verhogen, gratis advertenties te vernieuwen en factoren die CPM's verhogen met behoud van vulling.

Geüpgraded beheer-API - personaliseer OpenWrap om beter in de technische stack te passen en verkrijg toegang tot nieuwe automatiserings- en API-opties die flexibiliteit toevoegen.

Verbeterde analyses - Holistisch, data-visueel en real-time zicht op hun advertentie-activiteiten.



Daarnaast heeft OpenWrap nieuwe mogelijkheden uitgebracht die platformspecifieke voordelen bieden:

Webuitgevers kunnen nu meer dan 40 Prebid-modules gebruiken om meerdere, door derden ontwikkelde technologieën te benutten met een efficiënte en onbevooroordeelde integratie.

Ontwikkelaars van mobiele apps kunnen nu naadloos integreren met de top-aanbieders van mobiele bemiddeling, door gebruik te maken van OpenWrap's SDK om toegang te krijgen tot de wereldwijde merkvraag van PubMatic.

OTT-uitgevers kunnen nu profiteren van in-line bieden, waarbij zij de volledige kracht benutten van een uniforme veiling die verbinding maakt met advertentieservers van derden.



"PubMatic biedt eersteklas technologische ondersteuning waarmee Leaf Group tijd en middelen kan besparen en tegelijkertijd onze focus op contentcreatie kan behouden”, aldus Corey Wong, vicepresident Revenue Operations bij de Leaf Group. "OpenWrap biedt al een grote waarde voor ons bedrijf en we kijken ernaar uit om de nieuwe verbeteringen te gebruiken om ons te helpen onze activiteiten te blijven stroomlijnen en het voortdurend evoluerende ad-tech landschap voor te blijven.”

“OpenWrap is een belangrijk onderdeel geweest van onze programmastrategie. We kijken ernaar uit om met PubMatic samen te werken om deze nieuwe innovaties in te zetten om ons te helpen de omzet te verhogen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat we altijd de optimale ervaring voor ons publiek behouden,” zei David Sky, Director of Advertising Solutions van True Digital.

“OpenWrap is in de eerste plaats een prestatieoplossing die is gebouwd voor uitgevers en app-ontwikkelaars. Wij weten dat het bedrijf van elke uitgever anders is. We geloven in open, flexibele technologie die totale controle en interoperabiliteit mogelijk maakt voor elke uitgever, ongeacht hun voorraadmix of strategie voor het genereren van inkomsten. Onze recente verbeteringen bouwen voort op deze basis en leveren hogere prestaties, meer genuanceerde mogelijkheden en rijkere inzichten om ervoor te zorgen dat uitgevers de waarde van hun inventaris en doelgroepen maximaliseren”, aldus John Martin, directeur OpenWrap bij PubMatic.

Over PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) is een onafhankelijk technologiebedrijf dat de waarde voor de klant maximaliseert door de toeleveringsketen van de toekomst voor digitale reclame te leveren. PubMatic's verkopersplatform stelt 's werelds grootste makers van digitale inhoud op het open internet in staat om de toegang tot hun inventaris te controleren en het genereren van inkomsten te vergroten door marketeers in staat te stellen het rendement op investeringen te vergroten en adresseerbare doelgroepen te bereiken in verschillende advertentieformaten en apparaten. Sinds 2006 zorgt onze infrastructuurgerichte aanpak voor een efficiënte verwerking en gebruik van gegevens in realtime. Door schaalbare en flexibele programmatische innovatie te leveren, verbeteren wij de resultaten voor onze klanten en verdedigen wij tegelijkertijd een levendige en transparante digitale advertentietoeleveringsketen.

Perscontact:

Broadsheet Communications voor PubMatic

pubmaticteam@broadsheetcomms.com

+1 917 826-1103