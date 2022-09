NGen appuie la fabrication commerciale de thérapies cellulaires et géniques au Canada

English French

HAMILTON, Ontario, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l’organisation sectorielle qui dirige la Grappe d’innovation mondiale du Canada pour la fabrication de pointe, a annoncé une contribution de 10,5 millions de dollars à un projet de 34,8 millions de dollars mené par la société OmniaBio et ses partenaires ExCellThera (Montréal), MorphoCell Technologies (Montréal), Aspect Biosystems (Vancouver) et le CATTI (Montréal).



La biofabrication, qui exige une infrastructure et une expertise complexes pour fabriquer et fournir de nouvelles thérapies de pointe, n’existe pas à l’heure actuelle à une échelle commerciale au Canada pour les technologies ou produits cellulaires et géniques. Les investissements et les travaux de développement dans ce sous-secteur essentiel de la fabrication établiront la capacité d’absorption technologique pour le nombre croissant de thérapies de pointe qui en sont présentement aux étapes de développement clinique et pré-clinique au Canada, et qui devraient autrement être fabriquées à l’étranger.

Ce projet est l’un des plus importants investissements de NGen jusqu’à maintenant et vise à garantir la place du Canada à titre de chef de file mondial en sciences de la vie en ciblant trois objectifs de base.

Renforcer l’expertise nationale et les capacités de fabrication de classe mondiale.

Le consortium de projet dirigé par OmniaBio élaborera des plateformes technologiques de pointe et de classe mondiale qui sont axées sur la fabrication automatisée en système fermé, les systèmes de gestion de la qualité, l’analyse des données et la conformité à la réglementation.

Mettre en place un bassin d’entreprises canadiennes de TCG

Les partenaires de projet ExCellThera, MorphoCell et Aspect Biosystems mobiliseront des ressources pour faire progresser leur programme respectif de TCG afin d’être en mesure de passer à une production commerciale. Ces entreprises serviront de vitrine mondiale pour montrer que des entreprises de TCG ont du succès et réalisent des opérations d’avant-garde au Canada.

Former la main-d’œuvre future du Canada

Sous la direction du Canadian Advanced Therapies Training Institute (CATTI), le consortium élaborera et adaptera des programmes de formation en ligne et sur place conformes aux BPF au Québec et en Ontario qui rendront possible une capacité sans précédent au Canada pour un perfectionnement efficient et rapide des compétences de l’effectif pour la biofabrication de TCG.

« Le Canada est en voie de devenir un chef de file mondial dans le secteur des sciences de la vie, et nous sommes fiers d’appuyer des projets qui contribuent à l’atteinte de cet objectif. Ce nouveau projet de 34 millions de dollars, dirigé par OmniaBio et ses partenaires de consortium, aidera à consolider le leadership du Canada et permettra de préparer un plus grand nombre de Canadiens à occuper de bons emplois bien rémunérés dans ce domaine, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. Selon les prévisions, le projet entraînera la création de centaines d’emplois à court terme et aura des retombées positives au pays et ailleurs dans le monde. »

« Le Canada est reconnu dans le monde entier comme un chef de file dans le domaine des sciences de la vie, a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. Cet investissement dans l'infrastructure essentielle de biofabrication garantit que nous serons en mesure de tirer parti de nos forces en recherche et technologie, de créer un vivier de talents prêts à travailler et de fournir les bonnes conditions pour que nos entreprises nationales de CGT se développent au Canada. »

« Tous les Canadiens bénéficieront d'avoir une industrie florissante de la thérapie cellulaire et génique qui comprend une main-d'œuvre qualifiée en biofabrication, et le soutien de NGen est la clé du succès de ce projet, explique Mitchel Sivilotti, président et PDG d'OmniaBio Inc. technologies de plate-forme de pointe au profit des entreprises au Canada et dans le monde, nous verrons que ce succès se traduira par plus d'emplois et un solide écosystème des sciences de la vie au Canada. »

Ce projet est financé par NGen dans le cadre de l’initiative des Grappes d’innovation mondiales du Canada. Jusqu’à maintenant, NGen a approuvé 166 projets avec 374 partenaires de l’industrie, investissant 236 millions de dollars et mettant à profit 371 millions de dollars en nouveaux investissements en R et D de l’industrie. Les investissements de NGen ont permis la création de 18 nouvelles entreprises, le soutien de 45 nouveaux produits et services et la production de 1,92 milliard de dollars en revenus et accords de licence pour les partenaires participants.

À propos de NGen

NGen est l’organisation à but non lucratif émanant de l’industrie qui dirige la Grappe d’innovation mondiale du Canada pour la fabrication de pointe. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 5 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca/fr/membership

À propos d’OmniaBio

OmniaBio Inc. est une filiale de CCRM. L'installation d'OmniaBio sera la première CDMO à l'échelle commerciale au Canada dédiée aux thérapies cellulaires et géniques et devrait être la plus grande installation du genre au Canada. Situé au McMaster Innovation Park à Hamilton, en Ontario, OmniaBio sera le point d'ancrage d'un centre d'excellence en biofabrication et ouvrira ses portes en trois phases entre 2024 et 2026. Bénéficiant de l'expertise existante et des pratiques commerciales établies du CCRM, OmniaBio complétera le continuum de développement de procédés et de capacités de fabrication du CCRM en permettant un soutien ciblé pour les clients ayant des besoins en phase clinique tardive et en approvisionnement commercial. OmniaBio est soutenu par le gouvernement de l'Ontario, via le Fonds Investir Ontario. Visitez-nous sur www.omniabio.com

Personnes-ressources pour les médias

Robbie MacLeod

Directeur, Communications stratégiques, NGen

robbie.macleod@ngen.ca

613-297-3578

Stacey Johnson

Vice-présidente, Communications et Marketing

stacey.johnson@omniabio.com

647-309-1830