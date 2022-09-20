Movellus获得2300万美元B轮融资以加速增长

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加利福尼亚州圣何塞, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus今天宣布完成2300万美元B轮融资，以加速公司的增长。此笔资金将用于扩大研发力度，建立营销和销售职能，以支持公司的增长计划。MESH和SK hynix在这轮融资中加入现有投资方Accelerate Blue Fund、Candou Ventures、Hui Capital、Intel Capital、In-Q-Tel、Michigan Capital Network、Stata Ventures和其他私人投资者行列。



“我们非常感谢MESH和SK hynix加入我们现有的投资者行列，并欢迎Edward Chyau和Heejin Chung加入董事会。”Movellus首席执行官兼创始人Mo Faisal表示， “在充满挑战的经济环境中，我们以大幅估值提升完成了这一轮融资；而SK hynix的战略投资更是对我们技术和长期战略的有力认可。”

SK hynix风险投资主管Heejin Chung表示：“SK hynix正在推动内存性能发展，并着眼于超越工艺改进，推进3D封装和小芯片领域的系统级创新，以保持过去50年的轨迹。我们相信，Movellus的时钟网络技术不仅可以提高性能，还将改善内存和其他复杂IC产品的功耗和产量。我们非常高兴支持Movellus加速应用这项技术。”

“随着公司开发下一代复杂集成电路，我们需要新的创新来释放这些设计的功耗和性能潜力。虽然时钟分配网络没有得到很多关注，但它是协调每个芯片的基础支柱。”MESH执行合伙人Edward Chyau表示， “我们相信，Movellus拥有这个领域的专业知识和技术，可帮助公司实现显著的系统级改进；MESH将利用其在电子供应链中的网络来支持Movellus进行技术扩散。”

Movellus正在履行其使命，通过其智能时钟网络™平台实现下一代高性能硅芯片，从而最大限度地发挥先进硅芯片架构的潜力。多个客户已将该平台集成到他们的产品中；应用范围从超低功耗边缘AI设备到以性能为中心的云数据中心计算和AI产品。

关于Movellus

Movellus是智能时钟网络™的领导者。客户将我们的产品集成到一系列应用中，从超低功耗边缘AI设备到以性能为中心的云数据中心计算和AI产品。团队总部位于圣何塞，在密歇根和多伦多均设有研发中心，并拥有可显著提高时钟网络性能的创新架构专利，可帮助实现下一代复杂集成电路。请访问我们的网站：www.movellus.com

Movellus、Movellus标志和智能时钟网络是Movellus的商标。“Movellus”一词是指Movellus Circuits, Inc和/或其子公司。其他商标均为其各自所有者的财产。

媒体联系人

Aakash Jani

aakash@movellus.com

+1-503-545-6320