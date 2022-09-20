Movellus 獲得 2,300 萬美元 B 輪融資以加速增長

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加州聖荷西, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 今天宣佈完成 2,300 萬美元的 B 輪融資以加速公司的發展。這筆資金將用於擴大研發工作並建立市場推廣和銷售職能，以支援公司的增長計劃。MESH 和 SK hynix 與現有投資者 Accelerate Blue Fund、Candou Ventures、Hui Capital、Intel Capital、In-Q-Tel、Michigan Capital Network、Stata Ventures 和其他私人投資者一起參與本輪融資。

Movellus 行政總裁兼創辦人 Mo Faisal 表示：「我們非常感謝 MESH 和 SK hynix 在本輪融資中加入現有的投資者，並歡迎 Edward Chyau 和 Heejin Chung 加入董事會。在充滿挑戰的經濟環境中，我們以大幅提升估值的方式結束本輪融資，而SK hynix 的策略投資更是對我們技術和長期策略的有力支持。」

SK hynix 風險投資主管 Heejin Chung 表示：「SK hynix 正在推動記憶體性能的極限，並超越製程改進，推進3D 封裝和小晶片的系統級創新，以保持過去 50 年的發展軌跡。Movellus 的時鐘網絡技術不僅可以提高性能，而且我們還相信它會提高記憶體和其他複雜集成電路的產量並改善其功率。我們很高興能夠讓 Movellus 加速採用這項技術。」

MESH 管理合夥人 Edward Chyau 表示：「隨著公司開發下一代複雜集成電路，我們需要新的創新來釋放這些設計的功率和性能潛力。雖然時鐘分配網絡沒有得到太多關注，但它是協調每個晶片的支柱。我們相信 Movellus 擁有該領域的專業知識和技術，可以幫助公司進行顯著的系統級改進，MESH 將利用其在電子供應鏈中的網絡來支持 Movellus 技術的擴散。」

Movellus 正在執行其使命，即透過其 Intelligent Clock Network™ 平台實現下一代高性能晶片，在最大程度上發揮先進晶片架構的潛力。多個客戶已經將該平台整合到他們的產品中，應用範圍從超低功耗邊緣人工智能裝置到以性能為中心的雲端數據中心運算和人工智能產品。

關於 Movellus

Movellus 是 Intelligent Clock Networks™ 的領導者。客戶將我們的產品整合到一系列應用中，從超低功耗邊緣人工智能裝置到以性能為中心的雲端數據中心運算和人工智能產品。該團隊總部位於聖荷西，在密歇根州和多倫多設有研發中心。該團隊具有創新架構之專利，可顯著提高時鐘網絡性能，並協助實現下一代複雜集成電路。請瀏覽： www.movellus.com

Movellus、Movellus 標誌和 Intelligent Clock Networks 是 Movellus 的商標。「Movellus」一詞是指 Movellus Circuits, Inc 及／或其子公司。其他商標均為其各自所有者的財產。

傳媒聯絡人：

Aakash Jani

aakash@movellus.com

+1-503-545-6320