Devo adquiere LogicHub, la innovadora compañía especializada en orquestación, automatización y respuesta de la seguridad (SOAR)

Gracias a esta adquisición, la empresa de seguridad y análisis de datos ofrecerá a los centros de operaciones de seguridad (SOC) la primera plataforma end-to-end nativa en la nube

La incorporación de capacidades no-code de detección y respuesta automatizada contribuye hacia la consecución de la visión de Devo del SOC autónomo

CAMBRIDGE, Mass., Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Devo , empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube, ha anunciado hoy la adquisición de LogicHub, una innovadora compañía de orquestación, automatización y respuesta de la seguridad (SOAR) en la nube. Esta adquisición es una muestra más del espectacular crecimiento de la empresa, que cerró recientemente una nueva ronda de financiación de 100 millones de dólares, consiguió aumentar sus ingresos y, además, se añade a la de Kognos, compañía pionera en la detección autónoma de amenazas.

La tecnología de LogicHub incorpora todas las funciones necesarias para hacer realidad el SOC autónomo, una visión estratégica que Devo presentó a principios de este año, y que pretende reinventar la forma de trabajar de los profesionales de la seguridad, proporcionando una visibilidad completa a los equipos a través de la automatización, el análisis y el acceso a los últimos avances y conocimientos de la comunidad.

"Con la reciente financiación, las últimas adquisiciones, la innovación de nuestros productos, la captación de clientes y la continua expansión global, Devo continúa siendo una de las compañías más disruptivas dentro del sector de la seguridad", afirma Marc van Zadelhoff, CEO de Devo. "Hoy hemos dado un paso importante en nuestro avance no solo hacia el SOC autónomo, sino también en la consecución de la totalidad de las capacidades del SOC que nuestros clientes necesitan en el día a día. Con la incorporación de la tecnología de LogicHub a la plataforma de Devo y, junto con el talento que se une al equipo de Devo (incluyendo un laboratorio de I+D en Noida, India), somos capaces de ofrecer a nuestros clientes una solución más robusta que les permita hacer más con menos, mientras seguimos trazando el camino hacia una oferta de seguridad autónoma en la nube que cambiará la forma en que las organizaciones abordan la seguridad”.

LogicHub se ajusta intuitivamente al flujo de trabajo de los equipos de seguridad, facilitando el seguimiento de los incidentes de seguridad y permitiendo la colaboración entre los diferentes equipos, registrando las métricas más importantes para que la organización alcance un nivel de entendimiento máximo de los resultados obtenidos.

Esta adquisición se suma a la plataforma de Devo para ofrecer tecnología clave que permita a las compañías ir más allá de las capacidades clásicas de las soluciones SOAR en lo referente a la toma de decisiones, contando con la tecnología de automatización de decisiones patentada por LogicHub, que ha demostrado superar la precisión humana y que permite a los analistas confiar plenamente en las acciones que toma la herramienta durante la ejecución de un playbook.

Asimismo, la tecnología AuDRA (Autonomous Detection and Response Assistant) basada en IA proporciona asistencia para la creación de playbooks a los equipos de seguridad. AuDRA ayuda al analista y permite la creación de playbooks sin necesidad de desarrollar código, permitiendo que las capacidades de SOAR sean accesibles a la totalidad del equipo de seguridad con independencia de su nivel de experiencia. La combinación de LogicHub, junto con las capacidades de logging y análisis de seguridad en la nube Devo y la lógica de detección de amenazas creada por el equipo SciSec proporcionan a los equipos de seguridad la capacidad de aumentar el rendimiento del SOC sin la necesidad de invertir en talento adicional.

"En LogicHub hemos creado una solución que va más allá de un SOAR clásico, y que ofrece una tecnología de automatización que ha demostrado superar la precisión humana e infunde confianza en la forma en la que los analistas responden a las amenazas", comenta Kumar Saurabh, CEO y cofundador de LogicHub. "Esta automatización de las decisiones, combinada con la inigualable velocidad y escalabilidad de Devo, se situará en el eje del SOC, dotando a los equipos de seguridad de las capacidades necesarias para reestructurar la forma en la que protegen su organización con el fin de detectar y responder a amenazas con un mayor nivel de confianza”.

Además, Devo ha anunciado que Kumar Saurabh se une al equipo como vicepresidente de estrategia e innovación SOAR, aportando a la compañía 15 años de experiencia en los sectores de la seguridad empresarial y análisis de datos, habiendo dirigido previamente el desarrollo de productos en ArcSight y Sumo Logic. De igual forma, también se incorporan a Devo la cofundadora y directora de estrategia de LogicHub, Monica Jain, que asumirá rol senior en la empresa trabajando en aumentar la base de clientes de Devo en todo el mundo, así como Sarika Mohapatra, vicepresidente de ingeniería y producto de LogicHub.

Acerca de LogicHub

Fundada por los expertos en ciberseguridad de las compañías ArcSight y Sumo Logic, LogicHub se basa en el principio de que todo proceso de decisión para la detección y respuesta a las amenazas puede y debe ser automatizado. LogicHub ofrece soluciones inteligentes de detección y respuestas ampliadas basadas en la automatización que son suficientemente flexibles como para adaptarse a los requisitos de cualquier cliente. Las soluciones de LogicHub se adaptan y crecen con nuestros clientes a medida que cambian sus necesidades, ofreciendo una detección más profunda, una respuesta más rápida y tiempos de permanencia más bajos. Para más información, visite www.logichub.com

Acerca de Devo

Devo es la única empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube que aprovecha al máximo el potencial de todos sus datos para desencadenar acciones firmes y seguras. Gracias a una escala inigualable que le permite recopilar todos los datos sin compromiso, una velocidad que le proporciona acceso y respuestas inmediatas, y una precisión que le permite centrarse en las cuestiones más importantes, Devo es el perfecto aliado para aquellas empresas que desean proteger su organización. Fundada en España en 2011 y con sede en Cambridge, Massachusetts y operaciones en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, Devo cuenta con el respaldo de Insight Partners, Georgian y Bessemer Venture Partners. Más información en www.devo.com

Contacto:

AxiCom para Devo Technology

devo@axicom.com

+34 646 260 354 (Marta Cuenca)

+34.608 271 853 (Iván Vicente)

+34.609 265 146 (Joselyn Constantino)

Devo Technology

Shannon Todesca

shannon.todesca@devo.com

+1 (508) 494-4607

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de AxiCom Spain S.L. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) le informamos de que tratamos los datos que usted nos ha facilitado para poder remitirle información para su medio de comunicación. La causa que nos legitima es su consentimiento. No se cederán datos a terceros. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional https://axicom.com/es/legals/. Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección buzon@axicom.com

Por favor, tenga en cuenta el medioambiente antes de imprimir este correo.