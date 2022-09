POP + JOUER: Orville Redenbacher® et Nintendo Switch™ s’associent pour que votre soirée de jeu passe au niveau supérieur

English French

TORONTO, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orville Redenbacher s’est associée à Nintendo Switch pour que l’expérience de jeu des familles canadiennes passe au niveau supérieur grâce à des jeux qui plairont aux amateurs de tous âges.



« Le maïs soufflé Orville Redenbacher est la collation par excellence pour de nombreux Canadiens qui jouent aux jeux vidéo. Nous sommes donc ravis de nous associer avec Nintendo du Canada afin de bonifier l’expérience de jeu des familles tout au long de l’année. Orville Redenbacher et Nintendo Switch proposant des produits incontournables auprès des foyers canadiens, ce partenariat représentait donc une occasion parfaite », affirme Julie Melanson, Gestionnaire Principale des Marques, Collations à Conagra Brands.

Du 15 septembre 2022 au 2 février 2023, Orville Redenbacher offrira aux Canadiens la chance de gagner un grand prix ou l’un des 51 ensembles hebdomadaires mettant en vedette des produits Orville Redenbacher et Nintendo Switch. Le gagnant du grand prix recevra trois ensembles de maïs soufflé et de produits Nintendo Switch (un pour le gagnant et deux à partager avec des amis ou des proches). Les détails du grand prix sont les suivants :

Un gagnant

Grand prix d’une valeur de plus de 1 900 $

Le prix comprend : trois consoles Nintendo Switch – Modèle OLED, les codes de téléchargement pour la version numérique de trois jeux Nintendo Switch (Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars et Mario Strikers: Battle League), trois codes numériques pour un abonnement individuel de douze mois à Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel et trois approvisionnements d’un an de maïs soufflé au micro-ondes Orville Redenbacher.



Durant la période du concours, 51 ensembles hebdomadaires seront également attribués. Les détails des ensembles sont les suivants :

Trois gagnants tirés au sort par semaine (51 ensembles au total)

Ensembles d’une valeur de 578 $ chacun

Chaque ensemble comprend : une console Nintendo Switch – Modèle OLED, un code de téléchargement pour la version numérique d’un jeu Nintendo Switch (Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars ou Mario Strikers: Battle League) et un approvisionnement d’un an de maïs soufflé au micro-ondes Orville Redenbacher.



Les Canadiens qui achètent un produit Orville Redenbacher entre le 15 septembre 2022 et le 2 février 2023 peuvent inscrire le CUP sur le site concoursorville.ca pour courir la chance de gagner le grand prix ou l’un des ensembles hebdomadaires*. Le grand prix sera décerné par tirage au sort le 3 février 2023 et les gagnants des ensembles hebdomadaires seront tirés chaque semaine.

Le maïs soufflé au micro-ondes Orville Redenbacher est en vente chez tous les grands détaillants alimentaires au Canada. Les produits de maïs soufflé au micro-ondes Orville Redenbacher participants ne contiennent ni colorant, ni arôme et ni agent de conservation artificiels. Ni ni ni, c’est oui oui oui pour les amateurs de maïs soufflé canadiens!

« Nous sommes ravis de nous associer à Orville Redenbacher afin de réunir les familles pour une soirée de jeux », a déclaré Susan Pennefather, Directrice Générale de Nintendo du Canada. « La console Nintendo Switch bénéficie d'un vaste éventail de jeux que toute la famille peut apprécier, et le maïs soufflé Orville Redenbacher offre une superbe collation afin de profiter du moment. Ensemble, ils forment un excellent duo pour le divertissement familial. »

Visitez le site d’Orville Redenbacher Canada au https://www.conagrabrands.ca/fr/marques/orville-redenbacher pour obtenir des renseignements sur les produits et sur les valeurs nutritionnelles. Partagez votre amour du maïs soufflé avec l’ensemble du Canada sur les médias sociaux et suivez Orville sur Facebook et Instagram @OrvilleCanada.

Nintendo Switch offre la chance aux familles de jouer de la façon dont elles le préfèrent, n’importe quand et n’importe où. La console propose un vaste catalogue de titres exclusifs de franchises à succès comme Mario Kart 8 Deluxe et Mario Party Superstars, ainsi que de nouveaux jeux fort prisés comme Mario Strikers: Battle League. Chacun de ces jeux de Mario peut être sélectionné par les gagnants du concours, qui pourront affronter leurs amis ou leurs proches en personne** ou en ligne à l’aide de Nintendo Switch Online***. Pour plus de renseignements sur la Nintendo Switch et sur le catalogue de jeux, veuillez visiter nintendo.com/fr-ca/switch/

* AUCUN ACHAT REQUIS. 18 ans et plus. Concours offert seulement au Canada. Visitez le site concoursorville.ca pour participer sans effectuer d’achat et consulter les règlements officiels du concours. Nintendo n’est pas un commanditaire, un co-commanditaire ou un administrateur de ce concours.

** Des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour le mode multijoueurs. Vendus séparément.

*** Un abonnement à Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités en ligne. Non offert dans tous les pays. Une connexion Internet est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités en ligne. Des conditions s’appliquent. https://www.nintendo.com/fr-ca/switch/online-service/

À propos de Conagra Brands Canada

La société Conagra Brands, Inc. (NYSE : CAG), dont le siège social se trouve à Chicago et qui a une présence canadienne à Mississauga, est l'une des principales sociétés de produits alimentaires de marque en Amérique du Nord. Guidée par un esprit d'entreprise, Conagra Brands conjugue un riche héritage de fabrication de produits alimentaires de qualité à un souci constant d'innovation. Le portefeuille de l'entreprise évolue pour satisfaire les préférences alimentaires changeantes des consommateurs. Les marques emblématiques de Conagra, comme Orville Redenbacher's®, Marie Callender's®, Hunt's®, Healthy Choice®, Slim Jim®, POGO® et VH®, ainsi que les marques émergentes, comme Angie's® BOOMCHICKAPOP®, Duke's®, Earth Balance®, Gardein® et Frontera®, offrent des choix pour toutes les occasions. Pour plus d'information, visitez https://www.conagrabrands.ca/fr.

À propos de Nintendo

Nintendo Co., Ltd., multinationale japonaise basée à Kyoto au Japon, a créé plusieurs franchises qui sont reconnues dans le monde entier telles que Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Pokémon, Animal Crossing, Pikmin et Splatoon, avec ses consoles intégrées et ses jeux. Nintendo cherche à offrir des expériences de jeux uniques et intuitives pour tous, en fabriquant des consoles de jeux vidéo comme la famille de consoles Nintendo Switch, en développant et en opérant des applications pour appareils intelligents et en collaborant avec une grande variété de partenaires dans plusieurs initiatives de divertissement comme du contenu visuel et des parcs d’attractions. Nintendo a vendu plus de 5,4 milliards de jeux vidéo et plus de 800 millions de consoles à l’échelle mondiale. Du lancement de la console Nintendo Entertainment System il y a plus de 30 ans à aujourd’hui et dans le futur, la mission de Nintendo est de créer un divertissement unique qui donne le sourire aux gens dans le monde entier. Nintendo of America est une filiale en propriété exclusive basée à Redmond, Washington, et œuvre en qualité de siège social des opérations de Nintendo dans les Amériques. Pour plus d’informations sur Nintendo, veuillez visiter le site de l’entreprise au https://www.nintendo.com/fr-ca/.

Communiqué

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

MÉDIAS : Rachel Shore – Harbinger Communications

rshore@harbingerideas.com