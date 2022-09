L’IFIC soumet un mémoire à la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan au sujet de la Financial Planners and Financial Advisors Act

English French

TORONTO, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a présenté aujourd’hui un mémoire à la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan au sujet de la Financial Planners and Financial Advisors Act.



« L’IFIC appuie fermement l’utilisation de titres qui ne sèment pas la confusion chez les investisseurs et qui reflètent adéquatement les compétences des personnes qui les utilisent », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Nous croyons qu’il est plus facile d’atteindre cet objectif en veillant à ce que les exigences en matière de protection des clients en Saskatchewan soient harmonisées avec les exigences en matière de compétences et de divulgation des organismes d’autoréglementation du Canada. »

Dans son mémoire, l’IFIC a recommandé que les compétences de base des conseillers financiers ne soient pas les mêmes que celles des planificateurs financiers, en soulignant qu’elles devraient refléter les différences dans les services et les activités, et que les conseillers inscrits auprès de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels ou de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ne devraient pas avoir à se conformer à d’autres exigences en Saskatchewan. De plus, elle note qu’il faudrait procéder à l’harmonisation entre les personnes qui utilisent le titre de conseiller financier et qui sont inscrites auprès d’un organisme d’autoréglementation et celles qui ne sont pas inscrites auprès d’un organisme d’autoréglementation.

