Le Navigateur d’installations de recherche franchit le cap des 800 installations répertoriées

OTTAWA, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis sa création en 2013, le Navigateur d’installations de recherche a permis à des centaines d’innovateurs et d’innovatrices de trouver l’expertise, les services et les établissements de recherche de pointe dont elles et ils ont besoin pour relever leurs défis de R et D. Le Navigateur, qui englobe à la fois les secteurs traditionnels, émergents et avancés de l’économie canadienne, compte maintenant plus de 800 installations établies partout au pays dans des universités, collèges, hôpitaux, organismes à but non lucratif et ministères et agences du gouvernement fédéral.



Qu’elles consultent le Navigateur pour trouver un partenaire de recherche ou de l’équipement et de l’expertise pour valider un nouveau produit ou processus, les entreprises possèdent tout ce qu’il faut pour réussir, grâce à ce précieux répertoire en ligne.

INÉDI, le Centre d’expertise et de recherche en design industriel du Cégep régional de Lanaudière, est venu s’ajouter récemment au Navigateur. Les experts et expertes y accompagnent le développement, l’optimisation et la validation de produits innovants dans le domaine du sport adapté et d’autres secteurs d’application.

La Biobanque IMPART est une installation située à proximité de l’École de médecine de l’Université Dalhousie qui fait aussi partie du Navigateur depuis peu. Elle est la seule biobanque pour la recherche sur les maladies cardiovasculaires dans le Canada atlantique ayant de l’expertise dans le domaine des maladies inflammatoires et métaboliques. Les chercheurs et chercheuses de cette installation ont collaboré avec un grand nombre de partenaires issus du secteur privé, dont Pfizer Canada, Cloud DX et Medtronic Canada.

« Grâce au Navigateur, des liens importants ont vu le jour entre des utilisateurs et utilisatrices du secteur privé et d’autres en provenance du gouvernement et des établissements d’enseignement, » a déclaré Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation, l’organisme qui a mis sur pied le répertoire Navigateur et qui en assure la maintenance. « Plus notre répertoire s’enrichit, plus nous sommes en mesure d’offrir un éventail élargi d’expertise et d’équipement à explorer pour répondre aux besoins particuliers de nos utilisateurs et utilisatrices. »

Le 27 septembre 2013, la Fondation canadienne pour l’innovation lance le Navigateur d’installations de recherche, un répertoire en ligne d’installations et de laboratoires disposés à collaborer avec le secteur industriel, le milieu de l’enseignement et les différents paliers de gouvernement;

Au cours de la dernière année, les profils des installations de recherche du Navigateur ont reçu en moyenne plus de 5 000 vues chaque mois;

Aujourd’hui, le Navigateur compte à travers le Canada 803 installations de recherche couvrant 28 secteurs d’application dont l’aérospatiale, les industries océaniques, les technologies environnementales, la fabrication de pointe et les sciences de la vie;

Depuis 2017, le Navigateur a enregistré plus de 1 700 demandes de renseignements visant à trouver des installations de recherche et ce, que l’on cherche à mettre au point de nouveaux produits innovants pour son entreprise ou que l’on soit en quête d’équipement spécialisé pour réaliser des avancées en recherche.

