CTC : Les politiciens doivent mettre de côté la rhétorique et résoudre la crise de l’abordabilité

OTTAWA, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Parlement reprend ses travaux cette semaine, les syndicats du Canada exhortent les députées et députés fédéraux à mettre de côté la rhétorique simpliste et à collaborer afin de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin en pleine crise de l’abordabilité. Les données sur l’inflation publiées aujourd’hui indiquent que malgré la stabilisation de l’IPC, les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter à des taux jamais vus en plus de quarante ans, alors que les salaires piétinent.



« Les nécessités du quotidien comme la nourriture, le carburant et le logement accaparent une part grandissante des chèques de paie durement gagnés par les travailleuses et travailleurs. Pendant ce temps, les grandes entreprises affichent des profits faramineux tandis que les salaires de leurs employés sont à la traîne. La crise de l’abordabilité au Canada a été aggravée par les riches entreprises qui s’en mettent plein les poches au détriment de familles en difficulté », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les élus fédéraux ont l’occasion à la reprise de la session parlementaire d’aider les familles en difficulté et de faire en sorte que ces entreprises rentables paient enfin leur juste part. »

Madame Bruske ajoute que les syndicats du Canada saluent la coopération récente entre les néo-démocrates et le gouvernement libéral afin de fournir une aide ciblée et de remettre de l’argent dans les poches des Canadiennes et Canadiens.

« C’est un excellent exemple de la manière dont la démocratie devrait fonctionner, et il faut qu’il y en ait davantage. Soins dentaires pour les enfants, doubler le crédit de la TPS, rendre le logement plus abordable. Des politiciens qui trouvent un terrain d’entente. Offrir une aide ciblée aux personnes qui en ont vraiment besoin », poursuit madame Bruske. « Nous devons vraiment remettre en question ceux qui s’opposent à cette approche collaborative. Comment les conservateurs comme Pierre Poilievre peuvent-ils accorder autant d’importance aux défis auxquels les familles sont confrontées pour ensuite s’opposer à cette aide concrète pour ceux qui en ont le plus besoin? »

Madame Bruske ajoute que comme certains de nos travailleuses et travailleurs les plus essentiels sont les plus durement touchés, les syndicats du Canada ont lancé dernièrement une campagne en faveur de l’augmentation des investissements dans les services de soins et de l’amélioration des conditions de travail des travailleuses et travailleurs des soins.

« Il faut que nos élus de tous les horizons politiques reconnaissent que nous aurons tous besoin de soins à un moment ou à un autre. Le travail de prestation de soins est essentiel et le personnel de ce secteur doit être soutenu adéquatement », conclut madame Bruske. « Face à une crise du système de santé public et à un sous-financement chronique de l’économie des soins au Canada, la résolution de la crise des soins doit être une priorité pour les députés fédéraux. »





Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias, CTC

media@clcctc.ca

Cell. : 819-209-6706