CBI : Émission par CBI de 2.000.000 actions nouvelles

Émission par CBI de 2.000.000 actions nouvelles

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises.

CBI annonce l’émission de 2.000.000 actions nouvelles en remboursement intégral du prêt de 2.000.000 actions contracté par CBI auprès de Ker Ventures S.A.R.L le 21 avril 2022 et portant intérêt à 2% par an. Les 2.000.000 actions CBI empruntées ont ainsi été remboursées par l’émission d’un nombre identique de 2.000.000 actions CBI. Le capital social de CBI est désormais de 24.458.750 euros, divisé en 244.587.500 actions de nominal 0,10 euro.

A propos de CBI

CBI est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : ALCBI : - Code ISIN : FR0014007LW0 ALCB - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d’informations sur https://cbicorp.io/

