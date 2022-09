Mme Sanita Alias de CIRA remporte le prix du dirigeant des RH de l’année aux Canadian HR Awards 2022

English French

OTTAWA, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRA est fière d’annoncer que Mme Sanita Alias, vice-présidente, personnel, culture et marque de CIRA, a remporté le Prix de l’Agence de leadership pour le dirigeant des RH de l’année. Les prix Canadian HR Awards sont reconnus comme le principal programme de prix indépendant dans la profession des RH.



Ce prix reconnaît les nombreux accomplissements de Mme Alias qui ont été déterminants au sein de CIRA pour la culture de confiance du lieu de travail et l’image de marque d’employeur axé sur une mission. Au cœur de ces contributions, soulignons le leadership dont a fait preuve Mme Alias durant le lancement de l’exceptionnelle proposition de valeur pour les employés (PVE) qui rassemble tous les employés de CIRA autour de trois piliers avec lesquels ils travaillent. En tant que championne de l’apprentissage et du développement continus, Mme Alias a également mis en place des plans de développement personnel (PDP) pour tous les employés.

Dans le cadre de la réponse de CIRA à la pandémie, Mme Alias a plaidé pour une refonte des avantages sociaux de l’entreprise afin de refléter cette période de changements et de se concentrer sur la santé et le bien-être des employés. Récemment, l’action de Mme Alias a mené à la transition réussie de CIRA vers un modèle hybride, en mettant l’accent sur la connexion, la collaboration et la flexibilité.

« C’est avec humilité que je reçois ce prix et que je suis reconnue parmi tant de finalistes talentueux », a déclaré Mme Alias, vice-présidente, personnel, culture et marque de CIRA. « Avoir les bonnes personnes qui sont à la fois talentueuses et qui croient en notre mission est essentiel au succès de CIRA. Je suis fière de l’équipe que nous avons constituée et qui s’efforce chaque jour d’aider à bâtir un Internet fiable pour les Canadiens. »

Ce prix s’appuie sur l’héritage de CIRA en tant qu’employeur de premier plan et constitue une reconnaissance des efforts déployés pour construire une culture de transparence, de responsabilité et de travail axé sur les objectifs. Sous la direction de Mme Alias, CIRA a reçu le prix d’argent TalentEgg comme employeur ayant la meilleure image de marque (2022) et le prix Kincentric du meilleur employeur au Canada à cinq reprises. CIRA a également été nommée meilleur employeur de la Région de la capitale nationale par Canada’s Top Employers pendant sept années consécutives.

Initiative conjointe de DRH Canada et du magazine canadien HR Reporter, les Prix canadiens des RH sont décernés aux équipes des RH, au personnel et aux employeurs pour leurs réalisations, leur leadership, leurs programmes et leurs initiatives exceptionnels dans le domaine des ressources humaines au cours des 12 derniers mois.

Pour plus d’informations sur les gagnants et les lauréats d’excellence des Canadian HR Awards 2022, veuillez consulter le site hrawards.ca/winners-excellence-awardees/2022.

Ressources

Le blogue de CIRA publie une série d’articles présentant le point de vue de Mme Alias sur des sujets et des questions d’actualité en matière de RH. Pour lire les dernières réflexions de Mme Alias :

À propos de CIRA

CIRA gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. CIRA est une société fermée à but non lucratif formée de membres qui élabore et met en œuvre des politiques qui soutiennent la communauté Internet du Canada et le registre .CA à l’échelle internationale.

Personne-ressource pour les médias

Shehnila Sayeed

Spécialiste des communications

CIRA

613-805-3146

shehnila.sayeed@cira.ca