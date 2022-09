Eindresultaat van het Bod op Boskalis: HAL zal 98,3% van de Aandelen houden

English Dutch

Papendrecht en Monaco, 20 september 2022, 20:00 CET



Dit gezamenlijke persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ("Boskalis") en HAL Holding N.V. wordt uitgebracht ingevolge het bepaalde in artikel 17, lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft in verband met het openbare bod (het "Bod") door HAL Bidco B.V. (de "Bieder"), een directe 100%-dochtermaatschappij van HAL Investments B.V., op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Boskalis. Dit persbericht vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tot koop van of inschrijving op effecten. Een bod is uitsluitend gedaan door middel van het biedingsbericht van 23 juni 2022 (het "Biedingsbericht"). Dit persbericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enige jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in het Biedingsbericht.

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.

Overdracht van de Aandelen die zijn aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn zal plaatsvinden op 27 s eptember 2022

Boskalis en HAL zullen actie ondernemen om de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam te beëindigen

HAL zal een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven





Tijdens de Na-Aanmeldingstermijn, die vandaag om 17:40 CET is geëindigd, zijn 17.694.837 Aandelen aangemeld onder het Bod die circa 13,7% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis vertegenwoordigen. Tezamen met de reeds door HAL gehouden Aandelen, inclusief Aandelen aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn en Aandelen die door HAL gekocht zijn maar nog niet geleverd, vertegenwoordigt dit een totaal van 127.181.949 Aandelen of circa 98,3% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis.

Overdracht Na-Aanmeldingstermijn

Overdracht van de Aandelen die zijn aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn zal plaatsvinden op 27 september 2022. Op die datum zal de Bieder de Biedprijs van EUR 33,00 (cum dividend) in contanten betalen voor elk Aandeel dat geldig is aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn (of gebrekkig aangemeld indien de Bieder de aanmelding desalniettemin aanvaardt) en dat is geleverd aan de Bieder, op de voorwaarden zoals uiteengezet in het Biedingsbericht.

Beëindiging van de notering van de Aandelen en uitkoop

Aangezien HAL meer dan 95% van de Aandelen houdt, zullen Boskalis en HAL actie ondernemen om de notering van de Aandelen van Euronext Amsterdam te beëindigen. Boskalis zal te gelegener tijd verdere details bekendmaken over de beëindiging van de notering.

In het vierde kwartaal van 2022 zal HAL een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven.

Verwezen wordt naar hoofdstukken 5.9(b) (Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delisting) en 5.10(a) (Liquidity and market value; Delisting) van het Biedingsbericht.

Boskalis Investor Relations:

Martijn L.D. Schuttevâer

ir@boskalis.com

T +31 786969310

Afwikkelingskantoor:

Van Lanschot Kempen N.V.

Attn OS / T&D/ Agency Services L-11

Beethovenstraat 300

1077 WZ Amsterdam

Nederland

kas@kempen.com

Information Agent:

Georgeson (Computershare Netherlands B.V.)

Blaak 34

3011 TA Rotterdam

Nederland

boskalis-offer@georgeson.com

+31 (0) 10 313 8909

