Annabelle Bexiga, distinguiertes Vorstandsmitglied und ehemalige Fortune-100-CIO wird zum Vorstandsmitglied bei Quantexa ernannt

LONDON, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute hat Quantexa , ein weltweit führender Anbieter von Decision-Intelligence-Lösungen (DI-Lösungen) für den öffentlichen und privaten Sektor, den Beitritt von Annabelle Bexiga in seinen Vorstand bekannt gegeben. Annabelle Bexiga ist derzeit als nicht-exekutives Vorstandsmitglied bei der DWS Group, der Stonex Group (SNEX) und bei Triton International (TRTN) tätig. Vor ihrer aktuellen Rolle war sie als CIO-Beraterin für Zoom tätig, wobei sie sich auf die Arbeit mit den Unternehmensteams für Produktentwicklung und Marketing konzentrierte. Sie gründete und leitete außerdem den Unternehmensrat von Zoom für die Finanzdienstleistungsbranche.



Annabelle Bexiga verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und 11 Jahre in CIO-Positionen bei Fortune-100-Unternehmen. Annabelle Bexiga bringt als Vorstandsmitglied bei Quantexa ihre Kenntnisse der operativen Bereiche, Führungserfahrung aus privaten und gemeinnützigen Organisationen sowie ihre Erfahrung aus der Unternehmensberatung ein.

„Diese Reise des fortwährenden Lernens von herausragenden Technologieexperten und mutigen Führungspersönlichkeiten wird in meiner Vorstands- und Beratungsarbeit fortgesetzt“ so Frau Bexiga. „Ich freue mich sehr, dem Vorstand von Quantexa beizutreten, weil seine Mitglieder wirklich verstehen, dass Unternehmen heute angesichts der sich schnell ändernden Bedingungen mehr Genauigkeit bei Entscheidungen und Innovationen, mit der Daten- und Analysetechnik im Mittelpunkt, vorantreiben müssen. Das Team von Quantexa arbeitet daran, Unternehmen dabei zu unterstützen, die großen Herausforderungen der heutigen Zeit bei der effektiven Nutzung von Daten zu lösen, um ihre Betriebsabläufe und Dienstleistungen, die sie ihren Kunden anbieten, zu verbessern.“

„Im Laufe ihrer breitgefächerten Karriere war Frau Bexiga für verschiedene Unternehmen, wie z. B. JPMorgan Chase, Zoom und AIG, tätig und konnte weltweite Erfahrungen in New York, Singapur, Tokio und Boston sammeln“, kommentierte Vishal Marria, CEO bei Quantexa. „Frau Bexiga hat in den letzten zwei Jahren als Beraterin für unser Unternehmen einen hervorragenden Beitrag zu Quantexa geleistet, daher freuen wir uns sehr über ihren Beitritt zu unserem Vorstand. Ihre Erfahrung passt sehr gut zu unseren Zielen und unserer Kultur, und wir freuen uns darauf, ihr Fachwissen einzubinden, um unseren Kunden zu helfen, ihre Daten in großem Umfang zu nutzen, um ihre Daten zu vereinheitlichen, Risiken zu verwalten, Compliance zu gewährleisten und Möglichkeiten für eine Verbesserung der Effizienz zu erkennen.“

ÜBER QUANTEXA

Quantexa ist ein globales Unternehmen für Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Contextual Decision Intelligence leistet, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Daten aussagekräftig zu machen, damit sie vertrauenswürdige operative Entscheidungen treffen können. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich Big Data und KI deckt die Plattform von Quantexa versteckte Risiken und neue Chancen auf, um interne und externe Datenquellen in einer kontextbezogenen, vernetzten Einzelansicht verwalten zu können. Dadurch können große, übergreifende Herausforderungen in den Bereichen Datenverwaltung, KYC, Customer Intelligence, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit gelöst werden, die sich über den gesamten Kundenlebenszyklus erstrecken.