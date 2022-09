Annabelle Bexiga, éminente directrice de conseil d'administration et ancienne directrice informatique ayant figuré au Fortune 100, rejoint le conseil d'administration de Quantexa

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDRES, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa , un leader mondial spécialisé dans les solutions d'intelligence décisionnelle (ID) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui qu'Annabelle Bexiga rejoint son conseil d'administration. Mme Bexiga occupe actuellement le poste de directrice non exécutive pour DWS Group, Stonex Group (SNEX) et Triton International (TRTN). Avant d'occuper ses fonctions actuelles, elle était conseillère informatique chez Zoom, étant notamment chargée de collaborer avec ses équipes de développement et de marketing de produits. Elle a également établi et présidé le Conseil pour l'industrie des services financiers de Zoom.



Mme Bexiga possède 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et 11 ans de service à divers postes de directrice informatique ayant figuré au Fortune 100. En tant que directrice du conseil d'administration, elle apporte à Quantexa ses connaissances opérationnelles, ainsi que son expérience en matière de direction et de conseil au sein de conseils d'administration publics, privés et à but non lucratif.

« Cet incroyable parcours d'apprentissage continu aux côtés de technologues brillants et de dirigeants courageux se poursuit par le biais de mon travail consultatif et au sein du conseil d'administration », a déclaré Mme Bexiga. « Je suis particulièrement ravie de rejoindre le conseil d'administration de Quantexa parce que ses membres comprennent qu'aujourd'hui, dans un environnement en rapide évolution, les entreprises doivent encourager une plus grande précision des décisions et de l'innovation en priorisant la technologie d'analyse et des données. L'équipe de Quantexa travaille pour aider les organisations à relever les principaux défis actuels en utilisant les données efficacement pour améliorer leurs opérations et les services qu'elles proposent à leurs clients. »

« L'expérience d'Annabelle comprend un ensemble diversifié d'activités au sein de sociétés telles que JPMorgan Chase, Zoom et AIG, ainsi qu'une expérience résidentielle mondiale à New York, Singapour, Tokyo et Boston », a déclaré Vishal Marria, PDG de Quantexa. « Annabelle a apporté une contribution fantastique à Quantexa au cours des 2 dernières années en tant que conseillère pour notre entreprise et nous sommes donc ravis qu'elle rejoigne notre conseil d'administration. Son expérience correspond parfaitement à nos objectifs, notre culture, et nous sommes impatients d'intégrer son expertise pour aider nos clients à utiliser leurs données à grande échelle afin d'unifier leurs données, de gérer les risques, d'assurer la conformité et d'identifier les opportunités d'accroître l'efficacité. »

À PROPOS DE QUANTEXA

Quantexa est une société mondiale de logiciels de données et d'analyse pionnière dans l'intelligence décisionnelle contextuelle qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables en rendant les données significatives. En utilisant les dernières avancées en matière de big data et d'IA, la plateforme de Quantexa met à jour les risques cachés et les nouvelles opportunités en fournissant une vue contextuelle et connectée des données internes et externes en un seul endroit. Elle résout des défis majeurs dans les domaines de la gestion des données, de la connaissance du client, de l'intelligence client, de la criminalité financière, des risques, de la fraude et de la sécurité, tout au long du cycle de vie client.

La plateforme d'intelligence décisionnelle contextuelle Quantexa améliore les performances opérationnelles avec une précision de plus de 90 % et une résolution de modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 500 employés et des milliers d'utilisateurs travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. La société possède des bureaux à Londres, New York, Boston, Washington DC, Bruxelles, Toronto, Singapour, Melbourne et Sydney. Pour tout complément d'information, veuillez contacter Quantexa ici ou suivez-nous sur LinkedIn .