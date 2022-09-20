杰出董事、前财富100强首席信息官Annabelle Bexiga加入Quantexa董事会

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

伦敦, Sept. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 公共和私营领域决策智能（DI）解决方案 Quantexa 今日宣布Annabelle Bexiga加入董事会。Annabelle目前担任DWS Group、Stonex Group（SNEX）和Triton International（TRTN）的非执行董事。在担任当前职务之前，她曾在Zoom担任首席信息官，专注于配合产品开发和营销团队工作。她还曾成立Zoom金融服务行业委员会并担任主席。



Annabelle拥有30年金融服务业经验，曾在多家财富100强公司担任首席信息官达11年之久。作为董事会董事，Annabelle为Quantexa带来了丰富的运营知识，以及公共、私人和非营利董事会的领导和咨询经验。

Annabelle表示：“通过我的董事会和顾问工作，我仍在继续从优秀的技术专家和果敢的领导者那里不断学习。我特别高兴能加入Quantexa的董事会，因为他们真正理解，今天面对快速变化的环境，企业需要以数据和分析技术为核心，更准确地推动决策和创新。Quantexa团队致力于帮助组织解决当前的主要挑战，让他们有效地利用数据来改善运营和为客户提供的服务。”

Quantexa首席执行官Vishal Marria表示：“Annabelle的背景包括在JPMorgan Chase、Zoom和AIG等公司从事各种业务的经验，也包括在纽约、新加坡、东京和波士顿等地的全球居住经验。在过去的两年里，Annabelle作为我们的业务顾问，为Quantexa作出了巨大的贡献，所以我们很高兴她将加入我们的董事会。她的经验与我们的目标和文化完全一致，我们期待着利用她的专业知识来帮助我们的客户大规模地使用他们的数据，以统一他们的数据、管理他们的风险、确保合规性并确定实现效率的机会。”

关于QUENTEXA

Quantexa是一家全球数据和分析软件公司，开创了上下文决策智能，赋能组织通过让数据有意义来做出可信的运营决策。利用大数据和AI的最新技术进展，Quantexa的平台通过在一个地方提供内部和外部数据的上下文互联视图，揭示隐藏的风险和新的机会。它解决整个客户生命周期上数据管理、KYC、客户情报、金融犯罪、风险、欺诈和安全方面的主要挑战。