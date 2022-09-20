傑出的董事會成員和《財富 100 強》公司前資訊總監 Annabelle Bexiga 加入 Quantexa 董事會

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倫敦, Sept. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa 是為公營和私營機構提供決策智能 (DI) 解決方案的全球領導者，今天宣佈 Annabelle Bexiga 將加入其董事會。Annabelle 目前擔任 DWS Group、Stonex Group (SNEX) 和 Triton International (TRTN) 的非執行董事。在擔任目前職務之前，她曾任職 Zoom 的資訊總監顧問，專注於與其產品開發和市場推廣團隊合作。她並設立了 Zoom 的金融服務行業委員會和擔任主席。



Annabelle 在金融服務行業擁有 30 年經驗，並在《財富 100 強》公司中擁有 11 年的資訊總監經驗。作為董事會成員，Annabelle 為 Quantexa 帶來她的營運知識，以及在公營、私營和非牟利機構董事會的領導和顧問經驗。

Annabelle 表示：「向出色的技術專家和勇敢的領導者不斷學習是極佳的經歷，我將透過我的董事會和顧問工作繼續如此。我對加入 Quantexa 董事會感到特別興奮，因他們真正明白，面對當今瞬息萬變的環境，企業需要以數據和分析技術為核心，從而提高決策和創新的準確性。Quantexa 團隊正在努力幫助組織解決當今的重大挑戰，有效利用數據來改善其營運和所提供的顧客服務。」

Quantexa 行政總裁 Vishal Marria 表示：「Annabelle 的背景包括在 JPMorgan Chase、Zoom 和 AIG 等多元業務公司工作，以及在紐約、新加坡、東京和波士頓居住的全球體驗。Annabelle 在過去兩年擔任我們的業務顧問，為 Quantexa 作出重大貢獻，因此我們很興奮她將加入我們的董事會。她的經驗與我們的目標和文化不謀而合，我們期待結合她的專業知識來幫助我們的顧客大規模使用他們的數據，從而統一他們的數據、管理風險、確保合規，以及找出提高效率的機會。」

關於 QUANTEXA

Quantexa 是一家全球數據和分析軟件公司，開創了內容相關決策智能，使組織能夠令數據變得有意義，從而作出可信的營運決策。Quantexa 的平台使用最新的大數據和人工智能技術，透過在單一地點提供內部和外部數據與內容相關、互相關聯的見解，從而發掘隱藏的風險和新機會。它可解決在整個顧客生命週期內關於數據管理、了解您的顧客 (KYC)、顧客情報、金融犯罪、風險、欺詐和安全性等巨大挑戰。