ProLynx nomme Richard King au poste de président-directeur général et Chris Ehrlich au poste de directeur du conseil d'administration

SAN FRANCISCO, 20 sept. 2022

ProLynx, Inc., une société de biotechnologie dotée d'une nouvelle technologie de plateforme pour l'extension de la demi-vie des produits thérapeutiques, permettant le développement de traitements novateurs et potentiellement de première classe, a annoncé aujourd'hui la nomination de Richard King, titulaire d'un MBA, au poste de président-directeur général et de membre du conseil d'administration. En outre, Chris Ehrlich, titulaire d'un MBA, a rejoint la société en tant que membre du conseil d'administration.

« En tant que cadre expérimenté du secteur avec des antécédents de réussite en matière de partenariat, Richard est un excellent choix pour ProLynx », a déclaré Bill Rutter, membre du conseil d'administration de ProLynx. « Le conseil d'administration de ProLynx se réjouit de travailler avec Richard et l'équipe de direction pour concrétiser la promesse de notre technologie innovante visant à améliorer la vie des patients et des soignants. En outre, je suis ravi d'accueillir Chris au sein du conseil d'administration. Son expertise en matière de capital-risque, de développement commercial et de financement renforce les capacités de notre conseil d'administration. »

Richard King est un cadre accompli possédant plus de 35 ans d'expérience en leadership dans les secteurs de la biotechnologie et de la pharmacie. Il a levé plus d'un milliard de dollars en capital privé et public, réalisé plusieurs transactions commerciales, y compris la vente de Tercica, Inc., le partenariat d'AcelRx et de Grunenthal concernant un nouveau système de gestion de la douleur, et l'affiliation stratégique de CALIBR avec le Scripps Research Institute.

« Je suis ravi de rejoindre ProLynx à l'heure actuelle », a déclaré Richard King. « La technologie ProLynx est incroyablement unique, permettant une extension de la demi-vie des protéines, des peptides et des petites molécules. Cette avancée peut rendre les médicaments existants plus efficaces, mieux tolérés et nécessiter une prise moins fréquente. La technologie ProLynx peut également être appliquée aux molécules en cours de développement qui pourraient autrement ne jamais être avancées en raison de problèmes d'efficacité ou de toxicité, permettant à ces produits candidats d'aller de l'avant et de potentiellement devenir des traitements qui changent la vie des patients. »

Chris Ehrlich a débuté sa carrière chez LEK, cabinet de conseil, avant de devenir cadre de développement commercial dans l'industrie pharmaceutique. Par la suite, il a occupé le poste de directeur général de la société de capital-risque InterWest, siégeant aux conseils d'administration de plusieurs sociétés. Il a rejoint Locust Walk, une société de transactions spécialisée dans les sciences de la vie, où, en tant que directeur mondial de la biotechnologie et directeur des transactions stratégiques, il a obtenu et mené plusieurs transactions pour des sociétés bio-pharmaceutiques émergentes.

« ProLynx est en excellente position avec son programme de développement de premier plan dans des essais cliniques visant à traiter divers cancers, ainsi que plusieurs autres programmes ayant démontré une preuve de concept dans une variété de domaines pathologiques », a déclaré Chris Ehrlich. « Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration pour aider à introduire cette nouvelle technologie d'extension de demi-vie afin de faire progresser les options de traitement pour les patients dans le besoin. »

À propos de ProLynx

ProLynx est une société de biotechnologie située à San Francisco, en Californie, qui développe des technologies exclusives d'administration de médicaments pour l'extension de la demi-vie de produits thérapeutiques. Le pipeline ProLynx se concentre sur un médicament anticancéreux à action prolongée, le PLX038, dans des essais cliniques de phase 2, une interleukine 15 à action prolongée, le PLX015, pour l'immuno-oncologie et un peptide natriurétique de type C à très long terme, le PLX138, pour l'achondroplasie, ainsi que sur plusieurs autres programmes en phase précoce.

