Le Réseau d’action pour la santé durable du Québec demande aux partis de se positionner clairement pour un virage écoresponsable du système de santé et des services sociaux

MONTRÉAL, 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la veille du débat des chef.fe.s de Radio-Canada, le Réseau d’action pour la santé durable du Québec (RASDQ), qui rassemble plus d’une vingtaine d’organisations représentant près de 180 000 personnes œuvrant en santé et services sociaux, souhaite des engagements clairs des partis politiques pour un virage vert et durable du réseau de la santé et des services sociaux.



Face à la crise climatique qui cause des milliers de maladies et de décès annuellement au Québec, le personnel de la santé demande, de manière urgente, un plan d’action dans le réseau de la santé. Les changements climatiques sont reconnus comme la plus grande menace à la santé du 21e siècle par l’OMS. « Nous avons moins de 10 ans pour limiter les changements climatiques et leurs effets désastreux pour la santé des Québécois.es. Chaque année, nous voyons des milliers de personnes tomber malades et décéder à cause des vagues de chaleur, des feux de forêt, de la pollution de l’air et d’autres perturbations environnementales. En tant que travailleurs de la santé, la crise climatique nous préoccupe au plus haut point », explique la Dre Olena Zotova, médecin et fondatrice du RASDQ.

Le système de santé contribue à la crise climatique, en étant une source majeure de polluants et d’émissions des gaz à effet de serre (environ 5% au pays). « Un système de santé qui rend ses propres patients malades, c’est inacceptable. Nous voulons un réseau de la santé écoresponsable et carboneutre qui nous permet de soigner sans nuire à nos patients », ajoute la Dre Zotova.

Le RASDQ souligne qu’un plan d’action vers la carboneutralité aiderait à résoudre les défis exacerbés par la pandémie. Un réseau de la santé écoresponsable peut engendrer des aménagements urbains favorables à la santé durable, notamment en améliorant son efficacité énergétique, son verdissement, et l’accès en transport en commun.

« Alors qu’on se relève de la pandémie, la carboneutralité serait un projet rassembleur et motivant pour le personnel de la santé », exprime Jérôme Leclerc, infirmier clinicien gestionnaire et membre du conseil de coordination du Réseau d’action. « Un virage écoresponsable permettrait de réduire les coûts en soins et services de santé en générant de nombreux co-bénéfices à la santé, notamment par la prévention de maladies chroniques » ajoute-t-il. Pour atteindre à la carboneutralité en santé, le Québec peut s’inspirer de plans d’action tels que celui du National Health Service (NHS) au Royaume-Uni, qui vise la carboneutralité pour 2045.

« Le secteur de la santé crie à l’aide face à l’urgence climatique. Le personnel est motivé pour un virage écoresponsable en santé et services sociaux. Maintenant, nous avons besoin de l’appui de nos politiciens pour protéger la santé des Québécois.es. Nous demandons des engagements ambitieux à la hauteur de la crise écologique qui nous coûte déjà des milliers de vies chaque année » conclut la Dre Olena Zotova.

À propos du Réseau d’action pour la santé durable du Québec (RASDQ)

Lancé en mars 2022, le RASDQ rassemble des facultés universitaires, des syndicats professionnels, des associations professionnelles et étudiantes et des organisations à but non-lucratif. Représentant collectivement plus de 180 000 personnes œuvrant en santé et services sociaux au Québec, la mission du RASDQ est de veiller à la santé durable de la population québécoise par des projets interdisciplinaires, des comités d’échanges et des formations autour des trois volets d’action énoncés dans sa Charte pour la santé durable du Québec. La liste complète des organisations membres et des partenaires non-signataires est disponible ici.

