Överumans Fisk AB aktsiate võõrandamise tehingu lõpuleviimine



AS-i PRFoods tütarettevõtja Saaremere Kala AS-i ja Vattudalens Fisk AB vahel 03.09.2022 sõlmitud Överumans Fisk AB 100% aktsiate võõrandamise lepingus sätestatud tehingu lõpuleviimise eeltingimused on Saaremere Kala AS-i poolt täidetud ning sellega on aktsiate müügitehing lõpule viidud ehk Överumans Fisk AB aktsiad on kantud Vättudalens Fisk AB-le. Nimetatud eeltingimused olid ära toodud AS-i PRFoods 05.09.2022 börsiteates Överumans Fisk AB aktsiate müügilepingu sõlmimise kohta.

