MacGregor toimittaa konttien kiinnitysjärjestelmän kahteentoista Hapag-Lloydin 23500+ TEU -kokoluokan konttialukseen

21.9.2022



Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut merkittävän laitetilauksen Hapag-Lloyd-varustamolta. MacGregor toimittaa konttien kiinnitysjärjestelmän kahteentoista 23500+ TEU -kokoluokan alukseen. Ne rakennetaan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) -telakalla Etelä-Koreassa.



Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2022 kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Alusten toimitukset ajoittuvat vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen ja vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen välille.



“Konttien kiinnitysärjestelmä on konttialuksen tehokkaan käytön kannalta erittäin tärkeä. Hapag-Lloyd ja MacGregor ovat työskennelleet läheisesti yhdessä kehittääkseen tälle alussarjalle optimaalisen ja tehokkaan lastijärjestelmän. Järjestelmän tilaaminen MacGregorilta oli meille ensisijainen vaihtoehto”, sanoo Lutz-Michael Dyck, Senior Director, Strategic Asset Projects, Hapag-Lloyd.



“Hapag-Lloyd on erittäin arvostettu ja strateginen asiakas MacGregorille. Vuosien mittaan olemme tehneet läheistä yhteistyötä löytääksemme tapoja kehittää konttien kiinnitysjärjestelmän tehokkuutta sekä jo käytössä olevilla että uusilla rakennettavilla aluksilla. Olemme tehneet yhteistyötä konseptisuunnittelussa ja kiinnitysjärjestelmän konfiguroinnissa tämän hankkeen alkuvaiheista saakka. Olen hyvin iloinen siitä, että Hapag-Lloyd luotti meihin ja valitsi meidät näiden järjestelmien toimittajaksi”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions, MacGregor.

Hapag-Lloyd on maailman viidenneksi suurin konttirahdin kuljettaja. Varustamolla on 253 konttialusta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1,8 miljoonaa TEU:ta. Hapag-Lloyd tunnetaan vahvasta panostuksesta tehokkuuteen ja ympäristövaikutusten minimointiin.





MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuun koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

