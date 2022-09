Evli Oyj käynnistää muutosneuvottelut

English Finnish

EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.9.2022 KLO 10.00 (EET/EEST)



Evli Oyj käynnistää tänään 21.9.2022 yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Evli Oyj:ssä, Evli-Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Aurator Varainhoito Oy:ssä. Neuvottelujen piirissä ovat konsernin Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat sekä Konsernitoiminnot -segmenteissä työskentelevä henkilöstö Suomessa, pois lukien tietyt yksittäiset toiminnot, joiden osalta päällekkäisyyttä Evli Oyj:hin arviolta 1.10.2022 sulautuvan EAB Group Oyj:n ja osaksi Evli-konsernia tuolloin siirtyvien EAB-konsernin toimintojen osalta ei arvioida olevan.

Neuvotteluiden piiriin kuuluvat myös Evli Oyj:hin sulautuvan EAB Group Oyj:n ja osaksi Evli-konsernia samana päivänä siirtyvien EAB Varainhoito Oy:n, EAB Rahastoyhtiö Oy:n ja Elite Vakuutuspalvelu Oy:n henkilöstöt.

Evli Oyj tiedotti 31.5.2022 allekirjoittaneensa sulautumista koskevan yhdistymissopimuksen EAB Group Oyj:n kanssa. Sulautumisen täytäntöönpanon arvioidaan toteutuvan 1.10.2022. Neuvotteluissa tullaan käsittelemään uudelleenorganisointisuunnitelmaa, jonka tavoitteena on muun muassa selkeyttää ja tehostaa sulautumisessa syntyvän Evlin organisaatiota ja osaltaan mahdollistaa yhdistymiselle asetettujen 31.5.2022 tiedotettujen synergiatavoitteiden toteutuminen. Muutosneuvotteluissa käsiteltävät suunnitelmat voivat johtaa toteutuessaan enimmillään 44 toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen vähennykseen. Evlin tavoitteena on, että suunniteltu organisaatio on mahdollista ottaa käyttöön arviolta 11.11.2022.

”Evlin ja EAB Groupin mahdollisen yhdistymisen myötä meillä on tavoitteena saavuttaa synergiaetuja, jotka ovat noin 8 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtenä osa-alueena mahdollisten synergiaetujen saavuttamiseksi olemme päättäneet aloittaa muutosneuvottelut, joissa käsitellään toimintojen uudelleenorganisointisuunnitelmaa. Suunnitellut muutokset eivät toteutuessaan vaikuta strategiaamme tai palvelutasoomme. Palvelemme jatkossakin asiakkaitamme ensiluokkaisella asiakaspalvelulla ja asiantuntijaresursseilla sekä kattavalla tuote ja palveluvalikoimalla”, sanoo Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.



EVLI OYJ



Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com



