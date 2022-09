Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0060361046 Nykredit Invest Bæredygtige Aktier NYIBDA DK0010297118 Nykredit Invest Danske Aktier NYIDA DK0060034270 Nykredit Invest Danske Aktier Akk. NYIDAA DK0060356392 Nykredit Invest Bæredygtige Kreditobl NYIBKO DK0060360824 Nykredit Invest Globale Fokusaktier NYIGLA DK0060038347 Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk. NYIGFA DK0060009249 Nykredit Invest Korte obligationer NYIKO DK0060033975 Nykredit Invest Korte Obligationer Akk. NYIKOA DK0060356202 Nykredit Invest Kreditobligationer NYIKRO DK0060643021 Nykredit Invest Kreditobligationer Akk. NYIKA DK0060009405 Nykredit Invest Lange obligationer NYILO DK0060034007 Nykredit Invest Lange Obligationer Akk. NYILOA





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk



Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted