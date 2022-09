English Danish

Bids, sales, stop-rates and prices are presented in the table below:

ISIN Bid Mill. kr. (nominal) Sale Stop-rate (per cent) Pro-rata Price 98 18775 DKT 01/12/22 IV 100

100

0.68 100 % 99.8698 98 18858 DKT 01/03/23 I 100

100

1.03

100 % 99.5471 Total 200

200



The sale will settle 23 September 2022.