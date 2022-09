English French

DHL Parcel UK annonce un partenariat avec Quadient pour proposer la livraison dans des consignes intelligentes

Paris, le 21 septembre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, annonce que DHL Parcel UK rejoint son réseau de consignes colis en pleine expansion au Royaume-Uni. DHL Parcel UK a partagé aujourd'hui l'annonce ci-dessous, disponible sur leur site web.

DHL Parcel UK annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec Quadient pour offrir des consignes intelligentes de retrait de colis dans tout le Royaume-Uni. Les consignes sans contact et sécurisées donneront aux destinataires plus de choix et de flexibilité pour retirer leurs colis au moment et à l'endroit qui leur conviennent.

Le déploiement de 500 consignes colis est en cours à travers le Royaume-Uni d'ici la fin de l’année 2022, avec le projet d’atteindre 5 000 unités opérationnelles dans les années à venir. La plupart des installations se trouveront en extérieur et seront accessibles 24h/24.

Lorsque les destinataires recevront une notification les avertissant que leur colis se trouve dans le réseau DHL, ils auront la possibilité de sélectionner une consigne via l'application ou le site Web de DHL Parcel UK. Même lorsque le colis est déjà en cours de livraison, les destinataires pourront rediriger la livraison vers une consigne connectée ou un point de retrait DHL ServicePoint, ce qui leur procure un contrôle et une flexibilité maximum.

A la livraison du colis, le destinataire reçoit une confirmation accompagnée d'un code PIN à usage unique et d'un QR code, l’un ou l’autrre permettant d’accéder au casier correspondant.

En plus de fournir un service de livraison pratique pour les consommateurs, les consignes intelligentes permettent à DHL de consolider davantage les livraisons, ce qui réduit les distances parcourues et les émissions carbone.

Peter Fuller, Directeur Général de DHL Parcel UK, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, nous avons rapidement étendu et amélioré notre offre pour les enseignes de distribution bénéficiant d'une croissance du eCommerce ainsi que pour les consommateurs en leur proposant de nouvelles options de livraison, d'envoi et de retour. Les consignes intelligentes viendront enrichir encore davantage notre service. Elles offrent à chacun un moyen sûr, sécurisé et accessible de recevoir ses colis à l'heure et à l'endroit qui lui conviennent le mieux ».

L'entreprise tech française Quadient met en place un réseau dense, étendu et évolutif de consignes colis automatiques au Royaume-Uni, afin de consolider les flux colis du premier et dernier kilomètre de livraison.

Duncan Groom, Directeur des Opérations DACHIT UK IRL chez Quadient, a déclaré : « Nous sommes ravis que DHL Parcel UK ait rejoint le réseau de consignes colis intelligentes de Quadient pour offrir aux consommateurs encore plus de flexibilité sur la manière, le moment et le lieu où ils peuvent expédier leurs retours et récupérer leurs livraisons, de manière pratique et sécurisée. Nous veillons à ce que chaque site offre un accès pratique aux consommateurs et une capacité d’accueil adaptée aux besoins, sur la base des données terrain et de notre expérience. Notre technologie est conçue pour s'adapter et évoluer à mesure que l'utilisation et les volumes augmentent, répondant ainsi aux besoins des transporteurs, des distributeurs et des nouveaux partenaires à venir ».

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

A propos de DHL

DHL est le leader mondial du marché de la logistique. Les divisions de DHL offrent un portefeuille inégalé de services de logistique, allant de la distribution nationale et internationale de colis aux solutions d’expédition adaptées au e-commerce en passant par l’express international, le transport routier, aérien et maritime, ainsi que la gestion des chaînes d’approvisionnement industrielles. Avec plus de 380 000 collaborateurs dans plus de 220 pays et territoires, DHL relie les personnes et les entreprises de manière fiable et sécurisée, et favorise les échanges commerciaux internationaux durables. Grâce à des solutions spécifiques pour les marchés et secteurs en croissance, notamment la technologie, les sciences de la vie et la santé, l’ingénierie, la confection et l’énergie, l’auto-mobilité et la vente au détail, DHL se positionne résolument comme « La société de logistique pour le monde ».

DHL est une marque du groupe Deutsche Post DHL, qui a généré un chiffre d’affaires de plus de 81 milliards d’euros en 2021. Au travers de pratiques commerciales responsables et d’un engagement envers la société et l’environnement, le Groupe apporte au monde une contribution positive. Le groupe Deutsche Post DHL entend parvenir à des services logistiques à zéro émission d’ici 2050.

