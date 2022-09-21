Investeringsforeningen Sparinvest ophæver suspension på udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.
Der er tale om følgende afdelinger:
|Orderbookcode
|Afdelingsnavn
|ISIN
|SPIMAKLA
|Sparinvest Mix Aktier KL A
|DK0010014778
|SPIBDA
|Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A
|DK0061294048
|SPIGFA
|Sparinvest Globale Fokusaktier KL A
|DK0061293826
|SPIDKAKLA
|Sparinv Danske Aktier KL A
|DK0010068006
|SPIKOOKLA
|Sparinv Korte Obligationer KL A
|DK0060105203
|SPILOLKLA
|Sparinv Lange Obligationer KL A
|DK0060105393
|SPIMLOKLA
|Sparinv Mellemlange Obligationer KL A
|DK0060105476
|SPIMAAKLA
|Sparinv Momentum Aktier Akk. KL A
|DK0060012896
|SPINOBKLA
|Sparinv Nye Obligationsmarkeder KL A
|DK0016030786
|SPIVAKLA
|Sparinv Value Aktier KL A
|DK0010079631
|SPIVEMKLA
|Sparinv Value Emerging Markets KL A
|DK0010304856
|SPIVEUKLA
|Sparinv Value Europa KL A
|DK0060032571
|SPIVIGKLA
|SparInvest Virksomhedsobligationer IG A
|DK0060444255
|SPISOKLA
|Sparindex INDEX Stabile Obl. KL A
|DK0060057487
|SPIDJWKL
|Sparindex INDEX DJSI World KL
|DK0010297464
|SPIVHYKLA
|SparInvest Virksomhedsobligationer HY A
|DK0060819324
|SPIVHYKORTKLA
|Sparinv Virksomhedsobligationer HY KortA
|DK0060530764
|SPIEMIKL
|Sparindex INDEX Emerging Markets KL
|DK0060300762
|SPIEUCKL
|Sparindex INDEX Europa Small Cap KL
|DK0010297621
|SPIEUGKL
|Sparindex INDEX Europa Growth KL
|DK0010297548
|SPIEUVKL
|Sparindex INDEX Europa Value KL
|DK0010297704
|SPIBJAKL
|Sparindex INDEX Bæredygtige Japan KL
|DK0010297977
|SPIUSGKL
|Sparindex INDEX USA Growth KL
|DK0010298272
|SPIUSSKL
|Sparindex INDEX USA Small Cap KL
|DK0010298355
|SPIUSVKL
|Sparindex INDEX USA Value KL
|DK0010298439
|SPIGLAMRIKL
|Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL
|DK0060031847
|SPIC25KL
|Sparindex INDEX OMX C25 KL
|DK0060442556
|SPIBDVAA
|Sparinvest Bæredygtige Value Aktier KL A
|DK0061551546
|SPIMIXMINRISKKLA
|Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|SPIMLRKLA
|Sparinv Mix Lav Risiko KL A
|DK0060623189
|SPIMMRKLA
|Sparinv Mix Mellem Risiko KL A
|DK0060623262
|SPIMHRKLA
|Sparinv Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|SPIMRA
|Sparinvest Mix Rente KL A
|DK0061551702
|SPIMMRIA
|Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Dirk Schulze