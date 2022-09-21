Investeringsforeningen Sparinvest ophæver suspension på udvalgte afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.

Der er tale om følgende afdelinger:

Orderbookcode Afdelingsnavn ISIN SPIMAKLA Sparinvest Mix Aktier KL A DK0010014778 SPIBDA Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A DK0061294048 SPIGFA Sparinvest Globale Fokusaktier KL A DK0061293826 SPIDKAKLA Sparinv Danske Aktier KL A DK0010068006 SPIKOOKLA Sparinv Korte Obligationer KL A DK0060105203 SPILOLKLA Sparinv Lange Obligationer KL A DK0060105393 SPIMLOKLA Sparinv Mellemlange Obligationer KL A DK0060105476 SPIMAAKLA Sparinv Momentum Aktier Akk. KL A DK0060012896 SPINOBKLA Sparinv Nye Obligationsmarkeder KL A DK0016030786 SPIVAKLA Sparinv Value Aktier KL A DK0010079631 SPIVEMKLA Sparinv Value Emerging Markets KL A DK0010304856 SPIVEUKLA Sparinv Value Europa KL A DK0060032571 SPIVIGKLA SparInvest Virksomhedsobligationer IG A DK0060444255 SPISOKLA Sparindex INDEX Stabile Obl. KL A DK0060057487 SPIDJWKL Sparindex INDEX DJSI World KL DK0010297464 SPIVHYKLA SparInvest Virksomhedsobligationer HY A DK0060819324 SPIVHYKORTKLA Sparinv Virksomhedsobligationer HY KortA DK0060530764 SPIEMIKL Sparindex INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 SPIEUCKL Sparindex INDEX Europa Small Cap KL DK0010297621 SPIEUGKL Sparindex INDEX Europa Growth KL DK0010297548 SPIEUVKL Sparindex INDEX Europa Value KL DK0010297704 SPIBJAKL Sparindex INDEX Bæredygtige Japan KL DK0010297977 SPIUSGKL Sparindex INDEX USA Growth KL DK0010298272 SPIUSSKL Sparindex INDEX USA Small Cap KL DK0010298355 SPIUSVKL Sparindex INDEX USA Value KL DK0010298439 SPIGLAMRIKL Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL DK0060031847 SPIC25KL Sparindex INDEX OMX C25 KL DK0060442556 SPIBDVAA Sparinvest Bæredygtige Value Aktier KL A DK0061551546 SPIMIXMINRISKKLA Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMLRKLA Sparinv Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 SPIMMRKLA Sparinv Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 SPIMHRKLA Sparinv Mix Høj Risiko KL A DK0060623346 SPIMRA Sparinvest Mix Rente KL A DK0061551702 SPIMMRIA Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A DK0061551892

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Dirk Schulze



























