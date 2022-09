TomaGold se positionne stratégiquement dans le secteur du lithium avec l’acquisition de 107 claims à proximité du projet Lithium Brisk

English French

MONTRÉAL, 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer l’acquisition d’une participation de 100 % dans 38 claims appartenant à Noranda Royalties et l’acquisition de 69 claims par désignation sur carte couvrant une superficie totale de 5 487,52 ha (ou 55 km2). Ces claims sont situés à proximité des zones 1, 2, 3 et 6 du projet Lithium Brisk à la Baie-James optionné par Monger Gold et le long et au sud de la route régionale Trans-Taïga et de l'infrastructure des lignes électriques à environ 5 km de l'aéroport LG-3. Ces claims se trouvent également sur le même couloir géologique que les projets Cancet (5,6 % Li2O sur 36,5 m) et Corvette (1,65 % Li2O sur 159,7 m), détenus respectivement par Winsome Resources et Patriot Battery Metals plus à l’est.





Le projet a été identifié en raison de sa nature prospective pouvant présenter une minéralisation en lithium dans des dykes de pegmatite lors de la compilation des données géologiques par Noranda Royalties. Le projet est l'hôte de plusieurs affleurements de dykes de pegmatite connus. Historiquement, aucune activité d’exploration axée sur le lithium n'a été réalisée sur le projet, à l'exception d'un indice historique de pegmatite contenant du spodumène qui fut identifié par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec le 17 juin 2015. En plus de l’acquisition du projet auprès de Noranda Royalties, la Société a également accru la taille de sa propriété de lithium avec l’ajout de claims par désignation sur carte, lui permettant d’être encore mieux positionnée dans un secteur où les activités d’exploration sont soutenues depuis plusieurs mois. La Société débutera sous peu un programme d’échantillonnage et de prospection sur l’ensemble de sa propriété.

Les termes d’acquisition pour les claims de Noranda Royalties sont les suivants :

Paiement de 60 000 $ en espèces par TomaGold, dont: 10 000 $ à la clôture de la transaction; 20 000 $ au 6e mois d’anniversaire de la clôture; et 30 000 $ au 12e mois d’anniversaire de la clôture.

Émission de 1 000 000 d’actions ordinaires de TomaGold à la clôture.

Noranda Royalties recevra une redevance sur les revenus nets de fonderie (NSR) de 2 %, dont 1 % pourra être racheté par TomaGold pour un montant de 1 000 000 $ en espèces.

La transaction avec Noranda Royalties est sujette à l’approbation des autorités réglementaires.

TRAVAUX D’EXPLORATION SUR LA PROPRIÉTÉ OBALSKI, CHIBOUGAMAU

Le programme de forage de 2 947 mètres sur Obalski est terminé et tous les échantillons ont été acheminés au laboratoire ALS Global aux fins d’analyse. Au total, six sondages ont été réalisés dans la nouvelle zone au sud qui a été identifiée par le levé de polarisation provoqué (PP) 3D réalisé cet hiver. La Société effectuera très prochainement de nouveaux levés géophysiques PP dans ces six derniers sondages et dans des anciens sondages jugés pertinents dans le même secteur.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de projets miniers d’or, de lithium et d’éléments de terres rares. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda, ainsi qu’une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario. De plus, elle possède une participation de 100 % dans une propriété de lithium dans la région de la Baie-James au Québec.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « s'attend », « a l'intention », « est attendu », « potentiel », « suggère » ou des variantes de ces mots ou expressions, ou des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés ne garantissent pas les rendements futurs, et que les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer matériellement, de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

