First Advantage Publica Relatório Anual de Tendências da América Latina 2022

CIDADE DO MÉXICO, Sept. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- First Advantage – A MultiLatin, uma divisão regional da First Advantage Corporation (NASDAQ: FA), fornecedora líder global de soluções tecnológicas de RH para avaliação, verificação, segurança e compliance, anunciou hoje a publicação do seu Relatório Anual de Tendências da América Latina (LATAM) 2022. O relatório revela perspectivas regionais esclarecedoras sobre as tendências de verificação de antecedentes ao longo de 2021 e a correlação direta com a gestão de riscos.



De acordo com a pesquisa anual, 38% dos entrevistados dizem que realizam o background screenings dos candidatos a emprego para ajudar a minimizar o risco, 27% para conformidade regulatória, 17% para garantir que os candidatos tenham as qualificações certas para a função e 6% para proteger a reputação da marca. Brasil, Colômbia e México representam os três maiores mercados para First Advantage – Multilatin na realização de verificações de emprego, acadêmicas, criminais, exames toxicológicos e muito mais. Do total de 61% dos entrevistados que detectaram discrepâncias nos dados relatados pelos candidatos, 87% foram detectados dentro das verificações de emprego e acadêmicas.

“Em 2021 os empregadores aumentaram a contratação e o volume anual de verificações de emprego realizadas pela First Advantage – a MultiLatin no México aumentou 31%. A competição pelos cargos continuou se intensificando, e os candidatos podem ter intencionalmente alterado suas credenciais para disputar cargos de maior remuneração”, disse David Robillard, SVP da First Advantage – MultiLatin.

“Além disso, as discrepâncias acadêmicas aumentaram devido a erros não intencionais em relação a datas, diplomas escolares falsificados e estudos inacabados. Os detalhes importantes do nosso relatório irão ajudar os empregadores a tomar decisões informadas para uma contratação mais inteligente e uma incroporação mais rápida”

A First Advantage adquiriu a MultiLatin Background Screening, provedora screening com sede na Cidade do México, México, em dezembro de 2021. Desde 2011, a MultiLatin tem desenvolvido e entregue serviços de screening, bem como expertise em compliance para toda a América Latina.

Para baixar uma cópia gratuita da pesquisa, visite https://info.fadv.com/elatam-trends-report-2022-por

Sobre a empresa First Advantage

A First Advantage (NASDAQ: FA) é fornecedora líder global de soluções tecnológicas de recursos humanos para screening, verificações, segurança e compliance. A Empresa oferece soluções e insights inovadores que ajudam os clientes a gerenciar riscos e contratar os melhores talentos. Com a sua tecnologia patenteada, os produtos e soluções da First Advantage ajudam as empresas a proteger suas marcas e fornecer ambientes mais seguros para seus clientes e recursos mais importantes: subcontratados, trabalhadores temporários, inquilinos e motoristas. Com sede em Atlanta, Geórgia, a First Advantage fornece o serviço de avaliação para mais de 200 países e territórios em nome de mais de 33.000 clientes. Para mais informações sobre a First Advantage, visite o site da empresa em https://fadv.com.