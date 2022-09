Conservation de la nature Canada accélère la conservation grâce à un investissement de la TD dans le carbone

English French

TORONTO, 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le plus vaste projet de conservation privé jamais entrepris au Canada reçoit un coup de pouce majeur qui aidera à protéger des terres et des eaux parmi les plus précieuses au pays.



Grâce à une entente novatrice d’investissement dans un projet de crédits de carbone conclue entre Conservation de la nature Canada (CNC), un organisme à but non lucratif, et Valeurs mobilières TD (VMTD), 10 millions $ seront investis dans le projet de séquestration du carbone Terres boréales de CNC, situé à proximité de Hearst, en Ontario. Les fonds investis par VMTD financeront directement des travaux de conservation sur le terrain.

Cet investissement représente un engagement à long terme envers la protection d’habitats d’une importance critique et accélère l’accomplissement de la mission de CNC qui consiste à contrer la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques par la conservation des terres.

CNC, chef de file des organismes voués à la conservation des milieux naturels au pays, cumule plus de dix ans d’expérience dans l’exécution de projets novateurs de financement de la conservation. Son projet de séquestration du carbone de la forêt Darkwoods, près de Nelson, en Colombie-Britannique, a été le premier du genre au Canada. De façon similaire, l’investissement de VMTD dans Terres boréales, le deuxième projet de séquestration du carbone de CNC et le plus important à ce jour, établit une nouvelle norme pour ce qui est de la manière dont le secteur privé peut appuyer des travaux essentiels et concrets pour la conservation des milieux naturels au Canada.

Les crédits de carbone certifiés issus de Darkwoods sont déjà utilisés par des organisations de partout dans le monde dans le cadre de leur engagement envers la durabilité et la réduction du carbone. Le développement du projet de séquestration de carbone Terres boréales s’effectue en conformité avec le programme Verified Carbon Standard de Verra et a été homologué pour les avantages connexes qu’il fournit en plus de la séquestration de carbone.

Le projet Terres boréales représente un immense réservoir naturel capable de stocker 190 millions de tonnes de carbone, soit l’équivalent des émissions moyennes à vie de 3 millions de voitures. Totalisant près de 145 000 hectares, ces terres font environ deux fois la taille de Toronto et trois fois celle de Montréal. Le projet assure aussi la protection de plus de 1 300 kilomètres de rivières, de ruisseaux et de berges, ainsi que de vastes tourbières et forêts. Cette aire de conservation de CNC est un refuge pour la biodiversité et fournit un habitat connecté à de nombreuses espèces.

L’entente conclue avec VMTD démontre bien comment CNC accélère le rythme de la conservation au Canada. Au cours des deux dernières années seulement, le travail de CNC a mené à la protection de plus de 1 million d’hectares (soit près du double de la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard) d’un océan à l’autre et à l’autre. En mobilisant la population canadienne et en obtenant des résultats permanents et à grande échelle en conservation, l’organisation prévoit doubler son impact d’ici 2030. Face au déclin rapide de la biodiversité et aux changements climatiques, la nature est notre alliée. Et aucune de ces crises ne pourra être résolue sans que soit conservée la nature. Car lorsque la nature prospère, nous en bénéficions tous.

« La conservation de la nature offre des solutions réelles et mesurables au déclin rapide de la biodiversité et aux impacts des changements climatiques. CNC puise dans la force du marché volontaire du carbone pour accélérer la conservation à grande échelle partout au pays, laquelle se fait désormais pressante. Nous sommes fiers que Valeurs mobilières TD ait placé sa confiance dans notre organisation et dans notre projet de séquestration du carbone Terres boréales dans le cadre de sa stratégie sur l’environnement, la durabilité et la gouvernance. Ensemble, nous contribuons à un avenir riche en nature et carboneutre. »

– Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction, Conservation de la nature Canada.

« Conserver les milieux naturels revêt aujourd’hui une importance sans précédent. Il faudra des investissements considérables du secteur privé pour faire en sorte que la nature et les humains puissent prospérer maintenant et dans l’avenir. Conservation de la nature Canada est à la fine pointe du développement de projets de haute qualité au Canada pour la séquestration du carbone. Les crédits de carbone qu’ils offrent contribuent aux nombreux bienfaits associés au travail de notre organisation, comme favoriser la biodiversité et protéger les habitats. Ces crédits rigoureusement certifiés peuvent jouer un rôle important dans la stratégie de carboneutralité de toute entreprise. »

– Craig Losos, directeur général, Accélérateur de projets Nature + Climat, Conservation de la nature Canada

« Nous sommes fiers d’avoir participé aux efforts de Conservation de la nature Canada visant à protéger et à conserver les Terres boréales. À la TD, nous avons à cœur de contribuer à un avenir durable et nous nous engageons à aider nos clients à déterminer leur rôle dans l’économie en transition et à s’adapter à l’évolution des facteurs ESG. Nous pouvons tirer parti de nos connaissances dans tous les aspects de l’entreprise pour offrir des solutions et des conseils globaux à nos clients dans ce domaine en évolution rapide. »

– Amy West, chef mondiale, Solutions ESG, Valeurs Mobilières TD

« La TD est fière de soutenir Conservation de la nature Canada depuis plus de 30 ans. L’annonce d’aujourd’hui témoigne de la détermination de la TD à trouver des moyens nouveaux et novateurs de contribuer à un avenir plus durable et à promouvoir des solutions naturelles pour contrer les changements climatiques. »

– Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Développement durable et Responsabilité sociale, TD

Des photos et des vidéos se trouvent ici.

Pour de plus amples renseignements sur le projet Terres boréales de CNC, veuillez consulter le document d’information.

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de collectivités, d’entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, nous avons mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l’appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux ÉtatsUnis, y compris TD BankMD, America’s Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

