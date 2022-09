WSP conclut l’acquisition de la division environnement et infrastructures de John Wood Group plc, ce qui lui permet d’accroître son leadership environnemental

English French

MONTRÉAL, 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la clôture de l’acquisition précédemment annoncée de la division environnement et infrastructures (« E&I ») de John Wood Group plc., au moyen d’une convention d’achat et de vente (l’« acquisition »). E&I fournit des services d’ingénierie, des services-conseils en assainissement et des services de délivrance de permis environnementaux, d’inspection et de surveillance, ainsi que de gestion environnementale à des clients dans le secteur public et le secteur industriel, ainsi que dans les secteurs des infrastructures, du pétrole et du gaz, de l’électricité, de l’eau et des mines. Les 6 000 professionnels d’E&I exercent leurs activités dans une centaine de bureaux répartis dans plus de dix pays, principalement aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, avec une présence secondaire en Amérique latine et en Europe.



« Nous sommes heureux d’accueillir les 6 000 professionnels d’E&I dans la famille WSP et sommes ravis de créer un chef de file solide à partir de deux organisations respectées aux ambitions audacieuses. L’union de nos forces nous permettra d’offrir à nos clients des services multidisciplinaires étendus de calibre mondial tout en apportant de nouvelles solutions et une valeur accrue. Elle nous permettra également de saisir les occasions qui se présentent dans les secteurs de l’environnement et de l’eau, qui connaissent une croissance rapide », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

« Conformément à notre plan d’action stratégique mondial, cette acquisition, ainsi que les autres transactions que nous avons annoncées récemment contribueront à la réalisation de nos ambitions stratégiques tout en élargissant notre présence géographique et en ajoutant de l’expertise dans des secteurs clés, ce qui nous permettra de poursuivre sur notre lancée à mesure que nous préparons nos villes et notre environnement à l’avenir », a-t-il ajouté.

« Nous sommes enthousiastes de nous joindre à une entreprise de conseil de premier plan au niveau mondial, où notre expertise combinée apportera une valeur ajoutée à nos clients grâce à une capacité de service renforcée, à une portée mondiale et à un vaste portefeuille d’experts techniques. Avec WSP, nous serons un conseiller et fournisseur unique pour les clients de tous les secteurs et services, et nos employés pourront aspirer encore davantage à un avenir plus durable. Nous sommes maintenant un leader du secteur à un moment où les besoins en matière d’environnement et d’infrastructures constituent une priorité mondiale », a déclaré Joe Sczurko, président directeur de l’entreprise de consultation E&I.

La contrepartie totale en espèces à payer s’établissait à environ 1,801 milliard de dollars américains (environ 2,40 milliards de dollars canadiens), sous réserve de rajustements. L’acquisition et les autres coûts liés à la transaction ont été financés au moyen d’une facilité de crédit à terme de 1,801 milliard de dollars américains assortie de durées diverses allant jusqu’à cinq ans.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer nos villes et notre environnement à l’avenir. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à nos clients dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau, des mines et des ressources. Nos 63 000 professionnels de confiance sont animés par une même volonté d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. La science et la durabilité guident l’ensemble de notre travail. Les produits des activités ordinaires de WSP tirés de sources propres ont représenté environ la moitié de son chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars canadiens en 2021. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en savoir plus, visitez www.wsp.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l’information ou des déclarations qui constituent ou pourraient constituer des « déclarations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Dans le présent communiqué, les termes « pouvoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention », « cibler », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, éventuellement employés au futur ou au conditionnel ou à la forme négative, lorsqu’ils se rapportent à la Société, à un membre de son groupe ou à la société issue du regroupement suivant l’acquisition, sont censés indiquer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent notamment l’information et les déclarations portant sur l’acquisition, la nouvelle facilité de crédit à terme, les avantages attendus de l’acquisition, ainsi que la croissance future de la Société, ses résultats d’exploitation, son rendement, ses perspectives et ses occasions d’affaires, les synergies anticipées, de même que certains ratios financiers prévus. Même si la Société estime que les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes et des hypothèses raisonnables, il ne faut pas s’y fier indûment puisque rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. Ces déclarations sont exposées à des risques et incertitudes et peuvent être fondées sur des hypothèses qui pourraient provoquer une grande différence entre les résultats réels et les résultats explicitement ou implicitement prévus. Ces risques et incertitudes sont notamment liés à ce qui suit : la possibilité de non-réalisation des avantages prévus de l’acquisition, l’intégration de l’entreprise d’E&I, la perte de certains membres clés du personnel d’E&I, la non-réalisation possible des synergies prévues, l’endettement accru, le risque de transition, les coûts ou passifs éventuels non divulgués liés à l’acquisition, la foi attribuée aux renseignements fournis par E&I, les dispositions et les frais liés au changement de contrôle ou autres dispositions et frais similaires, la nature des acquisitions, le fait que l’entreprise issue du regroupement continuera de faire face aux mêmes risques que ceux auxquels la Société est actuellement confrontée, les litiges potentiels, ainsi que les autres facteurs discutés ou mentionnés dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion de WSP pour le semestre clos le 2 juillet 2022 (ensemble, les « rapports de gestion »), accessibles sous le profil de WSP sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. La liste qui précède n’est pas exhaustive et d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur le rendement ou les résultats de WSP ou d’E&I. Les déclarations prospectives de WSP sont présentées entièrement sous réserve de la présente mise en garde. Des renseignements supplémentaires sur la présente mise en garde relative aux déclarations prospectives ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d’avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont inclus dans les rapports de gestion, affichés sur SEDAR au www.sedar.com. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont faites en date des présentes et, sauf lorsque la législation en valeurs mobilières l’y oblige, WSP ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faites pour son compte, à l’occasion, à la lumière d’une nouvelle information, d’événements futurs ou pour quelque autre motif. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Tél. : 438 843-7317