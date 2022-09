Déjà 10 ans pour maCommunauté : 10 millions de dollars investis dans du contenu qui met de l’avant les collectivités d’ici

English French

RIMOUSKI, Québec, 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS célèbre le dixième anniversaire de maCommunauté, la chaîne locale disponible sur Télé OPTIK, qui donne la voix aux collectivités de Rimouski, Gaspé, Saint-Georges, Sainte-Marie, Montmagny, Baie-Comeau, Sept-Îles et leurs environs. Depuis le lancement de maCommunauté en 2012, 10 millions de dollars ont été investis pour la production d’émissions originales, produites localement par des vidéastes de nos régions. Qu’il s’agisse d’événements sportifs ou culturels, de reportages sur des personnalités marquantes de nos régions, de capsules sur la santé et le plein air, ou d’émissions portant sur des enjeux locaux, les collectivités et leurs intérêts sont toujours au cœur de maCommunauté.



« Nous sommes fiers de célébrer le dixième anniversaire de maCommunauté, qui a touché la vie de milliers de Québécois, incluant ma famille, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente intérimaire, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. maCommunauté, c’est plus qu’une simple chaîne de télévision. Elle nous a fait vivre des moments forts en famille, que ce soit en écoutant du contenu jeunesse, ou bien des émissions nous faisant découvrir des talents d’ici. Avec maCommunauté, nous donnons la parole aux collectivités du Québec pour que leurs opinions, leurs passions et leurs succès se retrouvent au cœur du quotidien et du divertissement de nos clients. »

« maCommunauté permet de produire du contenu original qui représente les auditeurs de la région, un contenu dans lequel ils peuvent se reconnaître et s’identifier, souligne Evelyne Lafleur Guy, productrice chez Tapis Rouge Films, une entreprise locale qui a participé à la création de contenu pour maCommunauté. Avec maCommunauté, on ne se sent plus étranger à notre télé : elle nous représente. La chaîne permet de mettre en lumière la richesse de la culture et du territoire de nos régions grâce à une perspective locale. C’est un regard de l’intérieur, mais aussi une vitrine et un tremplin pour mettre de l’avant le talent des créateurs de contenu québécois. »

Du contenu pour tous

Depuis 2012, plus de 280 émissions originales - soit plus de 700 heures de contenu - ont été produites par des producteurs locaux. Chaque année, une vingtaine de vidéastes et plus de 150 bénévoles de la région participent à la production du contenu de la chaîne. La chaîne Youtube de maCommunauté, lancée en 2016, a attiré plus de quatre millions de visionnements provenant de 55 pays à travers le monde.

Pour célébrer le dixième anniversaire de la chaîne, l’équipe de maCommunauté lance cette capsule vidéo qui présente des témoignages de producteurs qui ont contribué au contenu de la chaîne depuis les dix dernières années. À travers les années, plusieurs émissions ont marqué maCommunauté et son audience, notamment :

Ça vaut le détour , qui, à travers les années, a diffusé plus de 300 reportages qui mettent en valeur les organismes, individus et entreprises des régions du Québec

, qui, à travers les années, a diffusé plus de 300 reportages qui mettent en valeur les organismes, individus et entreprises des régions du Québec À l’affût , une des premières émissions de maCommunauté, produite depuis 2013, sur la chasse et la pêche

, une des premières émissions de maCommunauté, produite depuis 2013, sur la chasse et la pêche Clopin Lanouille, une émission populaire pour enfants, dont les quatre épisodes de la série publiés sur Youtube ont obtenu plus d’un million de visionnements



Une programmation d’automne prometteuse !

De nouvelles émissions inspirantes et divertissantes verront le jour à l’automne 2022. En voici un aperçu :

Les yeux de mon camion : L’émission permet de sillonner le territoire gaspésien en compagnie d'opérateurs de machinerie lourde, et découvrir leur histoire, leur cheminement et leur travail au quotidien. Les téléspectateurs pourront en apprendre plus sur leur mission et le fonctionnement de leur imposante machinerie.

: L’émission permet de sillonner le territoire gaspésien en compagnie d'opérateurs de machinerie lourde, et découvrir leur histoire, leur cheminement et leur travail au quotidien. Les téléspectateurs pourront en apprendre plus sur leur mission et le fonctionnement de leur imposante machinerie. 1001 visages : Dans toutes les communautés se trouvent des personnes d'exception qui se démarquent par leur personnalité, leur profession ou leur implication. 1001 visages présente des rencontres privilégiées avec des personnes uniques et colorées qui animent nos régions.

: Dans toutes les communautés se trouvent des personnes d'exception qui se démarquent par leur personnalité, leur profession ou leur implication. 1001 visages présente des rencontres privilégiées avec des personnes uniques et colorées qui animent nos régions. Papi Toucroche : Avec cette émission, les plus jeunes téléspectateurs pourront revisiter les contes classiques en écoutant les récits basés sur la mémoire plus ou moins fiable de Papi. Cette émission jeunesse promet rires et surprises.



Les clients de TELUS peuvent accéder à la chaîne maCommunauté en syntonisant la chaîne 511. Le contenu est également offert en Vidéo sur demande à la chaîne 497, permettant aux abonnés Télé OPTIK de regarder leurs émissions favorites au moment de leur choix.

Pour de plus amples renseignements sur maCommunauté, visitez telus.com/macommunaute .

