Une nouvelle chanson humoristique qui tente d'unifier un Québec divisé

MONTRÉAL, 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le chanteur québécois anglophone Tête Carrée lance son nouveau single le 23 septembre, 2022. Édité par Cliff Stevens Music, la chanson « Tête Carrée » ainsi que le vidéoclip officiel sont humoristiques, avec des paroles accrocheuses, une mélodie et un tempo entraînants dans un style rappelant les groupes rock québécois des années 70 et 80. Tête Carrée estime que les similitudes, les espoirs et les aspirations de tous les Québécois l'emportent largement sur leurs différences et que cette chanson promeut l'unité et l'harmonie au sein du Québec.

À une époque où les politiciens cherchent clairement à diviser le peuple et avec les prochaines élections provinciales au Québec, le 3 Octobre, Tête Carrée, avec sa nouvelle chanson et vidéo, donne aux Québécois la chance de prendre du recul pendant 3 minutes, de sourire, de rire à haute voix et de s'arrêter réfléchir au message derrière la musique. Regardez le clip officiel https://youtu.be/QR1hSjD-6Ko

Tête Carrée est un Québécois anglophone de la 13e génération qui croit que la musique et l'humour sont tous deux de puissants guérisseurs qui peuvent aider à rassembler les gens dans les moments difficiles.

CONTACT Cliff Stevens

ÉDITEUR Cliff Stevens Music

TÉLÉPHONE 514-578-5433

COURRIEL info@cliffstevensmusic.com

WEB www.tetecarree.quebec