SAB Launch Services se voit attribuer un contrat pour le lancement de deux satellites ICEYE SAR

PARIS, 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAB Launch Services S.r.l. , une société du groupe SAB spécialisée dans la fourniture de services de lancement de petits satellites pour les missions Arianespace, et ICEYE , le leader mondial de la surveillance persistante avec imagerie par satellite radar, ont signé un accord visant à faire voler deux satellites de radar à synthèse d'ouverture (SAR) sur la première mission de VEGA-C SSMS au 1er trimestre 2023.



Possédant la plus grande constellation de satellites SAR au monde, ICEYE fournit des solutions d'observation de la Terre éprouvées et fiables et est la seule organisation au monde à proposer la livraison rapide de satellites et de données SAR de haute précision à ses clients, leur permettant de prendre le contrôle total de leur mission.

« Nous sommes ravis de lancer deux de nos satellites SAR au début de l'année 2023 et de développer continuellement notre constellation SAR », a déclaré Aloïs Lepâtre, directeur des lancements chez ICEYE. « SAB a été extrêmement solidaire de nos besoins en matière d'intégration et d'orbite, et nous reconnaissons la flexibilité et la propriété que la société nous a apportées en nous permettant de sélectionner une orbite qui répond à nos exigences spécifiques. »

« SAB est très fière d'annoncer la signature de cet accord de service de lancement qui constitue une grande réussite pour notre société, qui peut désormais être également reconnue en tant que fournisseur de services de lancement pour les microsatellites, en particulier pour l'une des constellations les plus pertinentes au monde », a commenté Marco Mariani, PDG de SAB Launch Services, au cours de l'événement organisé à l'IAC. « Cet accord démontre l'appréciation des clients commerciaux pour les services VEGA, y compris ceux utilisés pour tirer parti de services de lancement non européens par le passé. Je pense que le service que nous sommes en mesure de proposer est très caractéristique car il s'appuie sur les performances VEGA et sur le système SSMS. Par conséquent, nous pouvons fournir des emplacements dans les missions partagées, en faisant voler des satellites sans cantilever et en offrant à nos clients la possibilité de choisir l'orbite. Je considère ces trois facteurs comme une combinaison gagnante, qui place l'ensemble de notre organisation dans une position unique pour rivaliser et gagner sur le marché mondial du lancement. ICEYE est indéniablement un partenaire très important et nous ferons de notre mieux pour renforcer cette coopération. »

Le partenariat entre SAB et ICEYE souligne l'appréciation des clients commerciaux pour la modularité et la flexibilité fournies par le système de lanceur VEGA-C en combinaison avec le distributeur SSMS. Les deux engins spatiaux ICEYE seront propulsés par la mission VEGA-C VV23, le premier vol des SSMS sur la nouvelle fusée, qui a réussi son vol inaugural en juillet.

Les deux engins spatiaux seront installés dans VV23 sur la partie supérieure du distributeur SSMS aux côtés des deux principaux passagers de cette mission. Le total final compte un total de 5 microsatellites et un grand nombre de déployeurs, y compris des cubesats clients institutionnels et commerciaux du monde entier. Grâce à la performance AVUM, le total sera lancé dans 3 orbites différentes, tandis que l'une d'elles a été spécifiquement sélectionnées par ICEYE.

À propos de SAB Launch Services

SAB Launch Services S.r.l. (SAB-LS) est une société du groupe SAB qui propose des services de lancement sur des lanceurs européens pour tous types de petits satellites. SAB-LS propose des services « de bout en bout », notamment des achats de lancement, des achats de systèmes de séparation, des activités d'intégration du satellite sur la structure du véhicule de lancement, des services en orbite, ainsi qu'une assistance avant et après les lancements. En raison de l'accès flexible et direct à la capacité de lancement offerte par le partenariat de SAB-LS avec Arianespace, SAB-LS est la principale société européenne au service de nanosatellites et microsatellites clients cherchant à être lancés sur des véhicules européens.

Contact auprès des médias :

