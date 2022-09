CTC : Le Parlement doit agir rapidement pour s’assurer que personne ne soit laissé pour compte

English French

OTTAWA, 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada incitent les députées et députés à agir dans l’intérêt des travailleurs et travailleuses et de leurs familles en votant de façon urgente une prolongation des règles temporaires de l’assurance-emploi jusqu’à ce qu’une solution permanente puisse être mise en œuvre.



« Si les députées et députés et le gouvernement n’agissent pas cette semaine, le régime d’AE recommencera à fonctionner selon les règles d’avant la COVID, laissant des milliers de personnes inadmissibles à des prestations. Les personnes occupant des emplois précaires, dont bon nombre sont des femmes et des personnes racialisées, seraient les plus durement frappées », affirme Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les gens ont encore d’énormes difficultés. Le rétablissement des règles de l’AE qui étaient en vigueur du temps du Premier ministre Harper signifierait que des milliers de travailleurs et travailleuses n’auraient pas accès à de l’aide, au moment précis où elles en ont le plus besoin. »

Madame Bruske précise que l’expiration des mesures bonifiées de l’AE, établies pour aider les travailleurs et travailleuses ayant perdu leur emploi ou été mis à pied pendant la pandémie, signifie que des milliers de personnes qui dépendent encore des prestations d’AE auront du mal à y être reconnues admissibles, alors que le coût de nécessités telles que la nourriture, l’essence et le logement continue à monter en flèche.

« Le gouvernement aurait tort d’abandonner maintenant les personnes qui ont perdu leur emploi », ajoute madame Bruske. « Nos représentantes et représentants élus doivent de toute urgence travailler ensemble pour prolonger les mesures temporaires jusqu‘à ce que le régime d’AE défectueux du Canada puisse être amélioré en permanence, comme le gouvernement l’a promis. »

Madame Bruske déclare que les syndicats du Canada ont été heureux que les néo-démocrates et les libéraux travaillent ensemble pour assurer l’aide d’urgence dont les gens avaient besoin et qu’ils incitent tous les partis à collaborer maintenant pour réparer l’AE, obliger les entreprises hyper-rentables à rendre des comptes et voir à ce que les familles en difficulté ne soient pas laissées pour compte.

« Pierre Poilievre a des antécédents de réductions des soins de santé et du soutien des personnes en chômage et d’assauts sur les travailleurs et travailleuses. Bien que M. Poilievre et les conservateurs dénoncent l’inflation haut et fort, ils s’opposent à l’aide aux familles nécessiteuses », conclut Bea Bruske. « À l’heure où de si nombreuses familles ont du mal à vivre la crise d’abordabilité en cours, il est d’une importance cruciale que les députées et députés de tous les partis s’unissent pour aider les familles dans le besoin et voir à ce que les entreprises réalisant des profits faramineux soient tenues de payer leur juste part. »





