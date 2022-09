Des équipes de recherche de partout au Canada reçoivent des investissements importants pour trouver des solutions à des problèmes nationaux et mondiaux

OTTAWA, 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour que la recherche canadienne demeure concurrentielle et produise des résultats bénéfiques pour la société, il est essentiel d’attirer des chercheuses et chercheurs talentueux et de les retenir. Ces derniers ont impérativement besoin d’installations et d’équipement à la fine pointe de la technologie pour réaliser des avancées dans des domaines importants comme la génétique, les technologies quantiques, l’intelligence artificielle, les changements climatiques ainsi que la santé et le bien-être.



Aujourd’hui, François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, a annoncé l’octroi de plus de 64 millions de dollars pour 251 projets d’infrastructure de recherche dans 40 universités du pays. Versée par l’entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), cette contribution aidera les universités à recruter de façon plus concurrentielle des chercheurs et chercheuses remarquables, et à les retenir, en contribuant à l’acquisition des laboratoires, de l’équipement et des installations de pointe nécessaires pour faire des découvertes qui bénéficieront à la population canadienne.

Les projets financés par l’entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans contribueront, entre autres, à :

Détecter les sources d’humidité atmosphérique dans l’Arctique qui se réchauffe

L’Arctique est la région qui se réchauffe le plus en raison de l’activité humaine. Cette tendance au réchauffement entraîne une nette augmentation de l’humidité atmosphérique, ce qui augmente l’effet de serre. Anaïs Orsi, de l’Université de la Colombie-Britannique, entend fournir de nouvelles données sur la vapeur et les précipitations afin de mieux comprendre les sources d’humidité atmosphérique dans l’Arctique canadien. Ces nouvelles connaissances permettront d’établir des prévisions climatiques plus précises et essentielles pour la planification des infrastructures, le bien-être de la population locale et l’identification de nouvelles possibilités économiques.





L’Arctique est la région qui se réchauffe le plus en raison de l’activité humaine. Cette tendance au réchauffement entraîne une nette augmentation de l’humidité atmosphérique, ce qui augmente l’effet de serre. Anaïs Orsi, de l’Université de la Colombie-Britannique, entend fournir de nouvelles données sur la vapeur et les précipitations afin de mieux comprendre les sources d’humidité atmosphérique dans l’Arctique canadien. Ces nouvelles connaissances permettront d’établir des prévisions climatiques plus précises et essentielles pour la planification des infrastructures, le bien-être de la population locale et l’identification de nouvelles possibilités économiques. Comprendre les besoins des adultes autistes

De nombreuses personnes autistes vivent dans des situations complexes et ont besoin de l’aide de spécialistes, mais les services sociaux et de santé peinent à répondre efficacement à leurs besoins. Le projet de recherche de Marie-Hélène Poulin, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, vise à concevoir, à implanter et à évaluer des modèles de services en santé mentale et dépendance pour améliorer le soutien offert aux adultes autistes.

Implanter l’échographie musculaire dans un laboratoire sur la santé et le cancer du sein

Les personnes atteintes d’un cancer du sein au Canada obtiennent un taux de survie après cinq ans de 89 pour cent, et un cinquième d’entre elles développera un diabète de type 2 en cours de rémission. Le cancer peut entraîner des changements métaboliques malsains et une prise de poids importante, ce qui peut donner lieu à de nouveaux diagnostics de diabète de type 2. Le tissu musculaire est essentiel au maintien d’une glycémie saine, mais on sait très peu de choses sur la façon dont le traitement du cancer l’affecte. Kirsten Bell, de l’Université McMaster, mettra en place un laboratoire pour développer de nouvelles approches par ultrasons afin de mieux comprendre et d’améliorer la santé musculaire des adultes atteints de cancer du sein. L’objectif final : réduire le risque de complications diabétiques graves chez les survivantes et survivants du cancer de même que le fardeau de la gestion du diabète pour le système de santé.





Les personnes atteintes d’un cancer du sein au Canada obtiennent un taux de survie après cinq ans de 89 pour cent, et un cinquième d’entre elles développera un diabète de type 2 en cours de rémission. Le cancer peut entraîner des changements métaboliques malsains et une prise de poids importante, ce qui peut donner lieu à de nouveaux diagnostics de diabète de type 2. Le tissu musculaire est essentiel au maintien d’une glycémie saine, mais on sait très peu de choses sur la façon dont le traitement du cancer l’affecte. Kirsten Bell, de l’Université McMaster, mettra en place un laboratoire pour développer de nouvelles approches par ultrasons afin de mieux comprendre et d’améliorer la santé musculaire des adultes atteints de cancer du sein. L’objectif final : réduire le risque de complications diabétiques graves chez les survivantes et survivants du cancer de même que le fardeau de la gestion du diabète pour le système de santé. Optimiser l’intelligence artificielle pour gérer l’énergie

L’intelligence artificielle a fait des progrès impressionnants ces dernières années, elle qui a eu des répercussions dans plusieurs secteurs d’activité, dont celui des services publics d’électricité. L’utilisation de capteurs pour inspecter les infrastructures constitue l’un des domaines de recherche les plus actifs dans ce secteur. Le programme de recherche de Moulay Akhloufi à l’Université de Moncton vise à concevoir un système d’inspection intelligent des lignes de transmission et d’autres composants électriques à l’aide de nouveaux outils d’intelligence artificielle. L’un des objectifs du chercheur consiste à accélérer le transfert de technologie vers les industries canadiennes à l’aide d’outils de pointe, le marché mondial de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’énergie, en forte croissance, devant atteindre 27,15 milliards de dollars d’ici 2028.





L’intelligence artificielle a fait des progrès impressionnants ces dernières années, elle qui a eu des répercussions dans plusieurs secteurs d’activité, dont celui des services publics d’électricité. L’utilisation de capteurs pour inspecter les infrastructures constitue l’un des domaines de recherche les plus actifs dans ce secteur. Le programme de recherche de Moulay Akhloufi à l’Université de Moncton vise à concevoir un système d’inspection intelligent des lignes de transmission et d’autres composants électriques à l’aide de nouveaux outils d’intelligence artificielle. L’un des objectifs du chercheur consiste à accélérer le transfert de technologie vers les industries canadiennes à l’aide d’outils de pointe, le marché mondial de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’énergie, en forte croissance, devant atteindre 27,15 milliards de dollars d’ici 2028. Créer un laboratoire de recherche en bien-être et connaissances autochtones

Alors que les universités créent davantage de possibilités de réconciliation en favorisant l’autochtonisation, les chercheurs et chercheuses autochtones envisagent des façons autochtones d’être, de savoir et de faire de la recherche sur le campus. Tricia McGuire-Adams, de l’Université d’Ottawa, a l’intention de créer un espace sur le campus où seront menées des recherches dirigées par des Autochtones sur le territoire, la langue, les cérémonies et le bien-être. Ce projet créera des liens entre les systèmes de connaissances créés et transmis par les Aînées et Aînés d’autres gardiennes et gardiens du savoir, et de les enrichir grâce à l’enregistrement et à la diffusion de leurs systèmes de connaissances.





Alors que les universités créent davantage de possibilités de réconciliation en favorisant l’autochtonisation, les chercheurs et chercheuses autochtones envisagent des façons autochtones d’être, de savoir et de faire de la recherche sur le campus. Tricia McGuire-Adams, de l’Université d’Ottawa, a l’intention de créer un espace sur le campus où seront menées des recherches dirigées par des Autochtones sur le territoire, la langue, les cérémonies et le bien-être. Ce projet créera des liens entre les systèmes de connaissances créés et transmis par les Aînées et Aînés d’autres gardiennes et gardiens du savoir, et de les enrichir grâce à l’enregistrement et à la diffusion de leurs systèmes de connaissances. Transformer une installation centenaire en un laboratoire vivant et intelligent

Les bâtiments d’aujourd’hui sont des « systèmes cyberphysiques » complexes, qui émettent des données en fonction de leur utilisation et gèrent leurs systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’éclairage, de gros appareils électroménagers et de contrôle d’accès. Le projet de recherche d’Eleni Stroulia prévoit l’installation d’une infrastructure matérielle et logicielle superposée à l’infrastructure en place d’un pavillon du campus de l’Université de l’Alberta. Une fois équipé, le bâtiment abritera le département de sciences informatiques et servira de laboratoire vivant pour la création, le déploiement et la validation d’algorithmes visant à optimiser l’utilisation des systèmes du bâtiment, à limiter son impact énergétique sur l’environnement et à réduire ses coûts d’exploitation.



La liste complète des bénéficiaires se trouve ici.

Citations

« Le Canada est reconnu mondialement pour ses établissements de pointe et ses équipes de recherche talentueuses. Par l’entremise de ce fonds, notre gouvernement renforce le leadership et l’avantage concurrentiel du pays en aidant les Canadiennes et les Canadiens à chercher des découvertes, à surmonter les difficultés et à innover afin d’assurer un avenir plus prospère, équitable et durable pour toute la population. »

– François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Grâce au Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l’innovation, les universités de tout le pays pourront attirer et soutenir des chercheuses et chercheurs prometteurs de calibre mondial qui mettront à profit leur expertise et leur créativité pour proposer des idées novatrices et résoudre des problèmes concrets ayant des répercussions sur la société. La FCI contribue fièrement à cette mission en appuyant, d’un océan à l’autre, des projets dans des domaines allant du traitement des eaux usées aux méthodes reposant sur l’ADN pour traiter le cancer, ce qui permet à de brillants esprits de démarrer ou de faire avancer leur carrière. »

– Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation

Faits en bref



L’investissement total du gouvernement du Canada versé au Fonds des leaders John-R.-Evans aujourd’hui par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation s’élève à 64 297 061 dollars.

Cet investissement total comprend un montant de 14 837 783 dollars accordé au Fonds d’exploitation des infrastructures, qui aide les établissements à assumer les coûts supplémentaires d’exploitation et d’entretien associés à la nouvelle infrastructure.

Le financement fourni par l’entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans aide les établissements à attirer et à fidéliser des chercheuses et chercheurs exceptionnels. Il contribue également à l’acquisition des outils qui permettent aux équipes de recherche d’accomplir leur travail innovateur.



Liens connexes



Médias sociaux



Suivez-nous sur Twitter à @InnovationCA, LinkedIn et Facebook, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, où vous pourrez notamment visionner les vidéos de la FCI à propos des nombreux projets de recherche transformateurs qu’elle finance.

À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation



Depuis 1997, la Fondation canadienne pour l’innovation investit dans l’infrastructure dont les chercheurs ont besoin pour voir grand, innover et repousser les limites du savoir. Des installations et de l’équipement de recherche à la fine pointe de la technologie augmentent la capacité des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des organismes de recherche à but non lucratif du Canada à mener des recherches de grande qualité. Ces investissements aident les établissements à attirer et à retenir les personnes les plus talentueuses du monde, à former la prochaine génération de chercheurs et de chercheuses et à soutenir la recherche de calibre mondial qui renforce notre économie et améliore la qualité de vie de la population canadienne.

Personnes-ressources

Benoît Clément

Spécialiste des relations médiatiques et des réseaux sociaux

Fondation canadienne pour l’innovation

C : 613-943-2580

benoit.clement@innovation.ca