Workplace Options organise une table ronde mondiale sur les tendances en matière de culture d'entreprise et publie un nouvel indice de stress au travail

RALEIGH, N.C., 21 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workplace Options (WPO), l'un des principaux fournisseurs de solutions mondiales de bien-être, organisera une table ronde mondiale (en anglais) intitulée "Pression & Performance : Votre santé mentale est importante" le 4 octobre 2022 (15h00 CET), en l'honneur de la Journée mondiale de la santé mentale. Parmi les experts qui participeront à l'événement, citons Alan King, Président Directeur Général de Workplace Options ; Madison Walsh, responsable de la santé mentale et du bien-être (syndicat étudiant de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard) ; Arne Schweikhart, directeur régional (Swiss Life Global Solutions) ; Julia Radchenko, responsable de la consultation en santé (Mercer) ; James Sussex, Responsable d'équipe clinique (Workplace Options) ; et Taylor Knopf, journaliste spécialisée dans les soins de santé (rédacteur en chef de NC Health News). Christy McGuire, vice-présidente de US Business Solutions chez Workplace Options, animera la table ronde, qui traitera de l'intégration d'outils d'écoute organisationnelle et de l'interprétation des données relatives à l'engagement des salariés pour lutter contre l'épuisement professionnel et attirer les talents.



"L'épuisement professionnel des salariés est une préoccupation commune et centrale pour les entreprises du monde entier. WPO comprend ce défi et propose des solutions personnalisées à l'échelle mondiale", a déclaré Alan King, PDG de Workplace Options. "Nos services localisés sont spécialisés pour accompagner les entreprises, dans plus de 200 pays et territoires, à identifier et à mettre fin aux environnements de travail toxiques et à prendre des mesures holistiques pour garantir l'épanouissement de leurs salariés."

WPO publiera également son dernier indice mondial de stress au travail lors de la table ronde, une ressource pour aider les entreprises à reconnaître et à répondre aux problèmes de bien-être en constante évolution des salariés. WPO fournit aux entreprises du monde entier un accès 24h/24 et 7j/7 à des données anonymes et agrégées. Cet outil permet de comparer les besoins de leur personnel à ceux d'entreprises de taille, de secteur et de région similaires.

WPO publie son indice de stress au travail deux fois par an. L'indice représente l'analyse par WPO des données sur le bien-être recueillies pendant neuf mois auprès de plus de 17 000 salariés d'entreprises de petite taille aux 500 plus grandes entreprises en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

En août 2022, l'indice a révélé que le stress professionnel (72 %) et l'anxiété (30 %) étaient les principaux symptômes signalés par les travailleurs à la recherche de soins émotionnels. Les salariés ont également classé leurs problèmes professionnels les plus urgents comme suit : activités professionnelles quotidiennes (34 %), équilibre entre vie professionnelle et vie privée (26 %), performance professionnelle (19 %) et tension/conflit avec le manager (18 %).

Outre l'annonce de la table ronde mondiale sur la santé mentale au travail, WPO a mis en ligne aujourd'hui des ressources complémentaires traduites en huit langues afin de permettre aux entreprises du monde entier de promouvoir des programmes de bien-être au travail. Ces documents comprennent des infographies, des podcasts, des vidéos, des dépliants et des outils de contrôle du bien-être.

Inscrivez-vous ici pour assister à la table ronde mondiale "Pressure to Perform : Your Mental Health Matters" (évènement en anglais) le 4 octobre 2022 (15h00 CET).

À propos de Workplace Options

Fondée en 1982, Workplace Options est le plus grand fournisseur indépendant de solutions holistiques de bien-être. Grâce à des programmes personnalisés et à un réseau mondial complet de prestataires et de professionnels accrédités, WPO aide les individus à devenir plus sains, plus heureux et plus productifs, tant sur le plan personnel que professionnel. Bénéficiant de la confiance de 51 % des entreprises du classement Fortune 500, WPO fournit des soins de haute qualité par voie numérique et en personne à plus de 75 millions de personnes au sein de 116 000 organisations dans plus de 200 pays et territoires.

