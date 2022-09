Sidetrade obtient à nouveau la certification ISO 27001

French English

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, a renouvelé sa certification ISO 27001 pour les trois prochaines années.

Depuis l’obtention de cette certification en 2019, Sidetrade a maintenu une stratégie d’investissements dans son Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI). Tous les volets et contrôles ISO 27001 ont été couverts, et ce pour l’ensemble des applications et services de Sidetrade, y compris les départements liés aux services (Services professionnels, BPO) et aux ressources humaines, ainsi que la sécurité physique et à la gestion des fournisseurs.

La norme ISO 27001 est la norme internationale de référence en termes de la sécurité de l’information. Elle permet aux entreprises d’appliquer les meilleures pratiques de sécurité et de gestion des données.

Le renouvellement de cette certification témoigne des efforts déployés par Sidetrade pour réduire les risques liés à la confidentialité, disponibilité et intégrité des données. L’application de ces normes depuis 2019 garantit à Sidetrade le respect des exigences légales en matière de protection des données sensibles, des systèmes d’information, des informations personnelles et autres domaines relatifs.

Grâce à la certification ISO 27001, Sidetrade démontre clairement sa capacité à répondre aux exigences de sécurité de chaque client et apporte la preuve de sa conformité. La plateforme d’Intelligence Artificielle de Sidetrade traite plus de 593 millions de transactions de paiement inter-entreprises d’une valeur de 4 600 milliards de dollars pour le compte d’entreprises du monde entier. Sidetrade préserve donc une approche rigoureuse pour appliquer les normes les plus strictes en matière de sécurité des informations et des données tant au sein de son organisation que vis-à-vis de ses clients, de ses salariés et de ses partenaires.

Laurent Pontier, CIO de Sidetrade, a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir renouvelé notre certification et de confirmer à nos clients qu’ils peuvent rester confiants. Chez Sidetrade, nous reconnaissons l’importance de traiter les problématiques de sécurité informatique, de cybersécurité et de protection des données personnelles. L’obtention de cette certification de référence pour la deuxième fois atteste de notre engagement à appliquer les meilleures pratiques en matière de sécurité de l’information et de gestion des données.

Nous sommes précurseurs en matière de sécurité de l’information. Nous nous efforçons constamment de démontrer notre engagement par l’élaboration et le contrôle de procédures qui garantissent la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations de nos clients, ainsi que de nos propres données. »

Ce deuxième processus de certification de Sidetrade, engagé en 2022, a été conduit par EY CertifyPoint et concernait toutes les fonctions de l’entreprise, y compris l’informatique, les produits, la R&D, les ventes ou encore les ressources humaines.

Sidetrade (Euronext Growth : offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enpertrises ou encore Bidfood.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

