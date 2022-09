English French

JCDecaux remporte un contrat de 10 ans avec ViaQuatro pour l’exploitation des espaces publicitaires de la ligne 4 du métro de São Paulo,

devenant ainsi le plus grand groupe de media dans les métros au Brésil

Paris, le 21 septembre 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté un contrat de 10 ans avec ViaQuatro, responsable de la gestion et de la maintenance de la ligne 4 (Jaune) du métro de São Paulo, portant sur l’exploitation publicitaire de cette ligne. La commercialisation des espaces publicitaires commencera le 1er octobre 2022. JCDecaux gère d’ores et déjà la publicité des lignes 1 (Verte), 2 (Rouge) et 3 (Bleue), avec une audience de plus de 4,5 millions de personnes chaque jour. Grâce au gain de la ligne 4 (Jaune), comptant 11 stations sur une distance de 12 km, JCDecaux deviendra le premier groupe de publicité dans les métros au Brésil et touchera 5,2 millions de passagers par jour.

Le contrat comprend plus de 120 toiles événementielles et 385 écrans digitaux sur les quais et dans les couloirs du métro, ainsi que 747 moniteurs dans les rames elles-mêmes. En tenant compte des trois lignes de métro déjà exploitées, JCDecaux gérera au total 686 dispositifs et 584 écrans digitaux dans le métro de São Paulo. Après avoir récemment lancé son offre programmatique DOOH sur le marché brésilien, JCDecaux l’étendra prochainement aux inventaires de la ligne 4, permettant aux annonceurs de créer des campagnes DOOH à fort impact, fondées sur la donnée. Ils disposeront ainsi d’une offre publicitaire riche et variée, conçue pour renforcer leurs liens avec les passagers quotidiens de la plus grande métropole d’Amérique du Sud.

Ce partenariat vise les plus hauts standards internationaux en matière de communication extérieure, en mettant l’accent sur l’innovation produits, l’excellence opérationnelle et l’optimisation de l’approche environnementale.

JCDecaux propose la plus grande offre nationale de Mobilier Urbain au Brésil avec plus de 15 000 mobiliers stratégiquement situés dans 10 grandes villes, dont São Paulo, Rio de Janeiro et Brasília, ainsi que dans les régions du Nord et du Nord-Est. Outre les principales lignes de métro de São Paulo, JCDecaux gère également la concession publicitaire des deux aéroports internationaux les plus fréquentés du pays : Brasília (BSB) et Guarulhos (GRU).

ViaQuatro est responsable de la gestion et de la maintenance de la ligne 4 (Jaune) du métro de São Paulo. En Amérique latine, la ligne 4 est pionnière en matière de système de pilotage automatique, c’est-à-dire sans la présence d’un conducteur dans le train, permettant ainsi une surveillance permanente de la vitesse pour un maximum de sécurité et de flexibilité opérationnelle.

Márcio Hannas, Président de CCR Mobilidade, propriétaire de ViaQuatro, a déclaré : « La ligne 4 (Jaune) est d’ores et déjà reconnue comme étant la référence en termes d’innovation et de modernité dans les transports publics de São Paulo. Ce partenariat à long terme avec JCDecaux offrira aux passagers une nouvelle expérience avec un accès aux actualités et aux informations diffusées de façon digitale, faisant de leur voyage à bord de nos rames et de nos stations un moment divertissant et ludique. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir remporté ce contrat de long terme avec ViaQuatro et d’étendre ainsi notre présence dans le métro de São Paulo par le biais de dispositifs digitaux de qualité. Le Brésil est un pays très avancé en matière de communication digitale, présent dans le Top 10 des marchés publicitaires mondiaux et n°1 en Amérique Latine. Il s’agit de l’un des marchés où les actifs de JCDecaux sont les plus digitalisés, lesquels représentent déjà plus de 50% de notre chiffre d’affaires dans le pays. Ce gain stratégique nous permet de devenir le premier groupe de media dans les métros au Brésil. En tant que numéro un mondial de la communication extérieure, notre ambition est de proposer des dispositifs innovants qui valorisent la communication, au profit des villes, de nos partenaires, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a) – Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2022 : 1 474,8m€ (a)

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A), MSCI (AA) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

entreprise de communication extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables) Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)



(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

