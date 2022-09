GUERBET: Résultats semestriels 2022

English French

Résultats semestriels 2022

Légère croissance de l’activité

Chiffre d’affaires du 1er semestre : 371,1 M€, en hausse de 2,2% (-1,3% à TCC1) ; une dynamique soutenue en Asie et une activité aux Etats-Unis impactée par les tensions sur le marché du travail affectant un site de production

Maintien de la rentabilité

EBITDA2 du 1er semestre : 50,5 M€ ; marge à 13,9% du chiffre d’affaires (hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes en Chine)

Maintien des objectifs 2022

Croissance du chiffre d’affaires attendue entre 2% et 4% à périmètre comparable et taux de change constant

Marge d’EBITDA 2022 a minima identique à celle de 2021 (14,4% hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes en Chine)

1 A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 EBITDA : Résultat Opérationnel avant dotation nette aux amortissements et aux provisions.





Villepinte, le 21 septembre 2022 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce les résultats consolidés du premier semestre 2022.

Le chiffre d’affaires ressort à 371,1 M€, en hausse de 2,2% par rapport au 30 juin 2021. Il inclut un effet de change positif de 12,8 M€, lié pour près de moitié (6 M€) à la vigueur du dollar face à l’euro.

Hors effets de change et à périmètre comparable, le chiffre d’affaires semestriel s’élève à 358,3 M€ en recul de -1,3%. Il est en hausse de +0,5% au premier trimestre et en baisse de -3,1% au deuxième trimestre en raison d’un effet de base largement défavorable (les ventes avaient bondi de +25,1% au deuxième trimestre 2021 dans un contexte d’embellie post-confinement).





Bonne dynamique sur l’ensemble des métiers et des zones géographiques, hors effet Raleigh

Sur la zone Amériques, les ventes sont en hausse de +6,4% en publié et en baisse de -3,7% à TCC. La demande reste soutenue, avec une activité sur le site industriel de Raleigh (Caroline du Nord) freinée au premier semestre par des difficultés de recrutement ayant impacté la production d’Optiray® et de Dotarem®. Les mesures mises en place ces derniers mois portent leurs fruits et en limitent désormais fortement l’impact.

Sur la zone Asie, l’activité progresse de 7,7% et de 4,2% à TCC, tirée par la mise en place de la distribution directe en Chine au deuxième trimestre.

Sur la zone EMEA, les ventes sont en repli de -3,2% en publié et de -2,6% à TCC avec des volumes globalement stables accompagnés d’une poursuite de l’érosion des prix.

Le chiffre d’affaires semestriel de l’activité Imagerie Diagnostique est en progression de 2,1% à taux de change courant et en baisse de -1,3% à TCC.

Sur le pôle IRM, le chiffre d’affaires semestriel s’élève à 121,3 M€ (+2,5% et -0,5% à TCC).

Le chiffre d’affaires du pôle Rayons X ressort à 206,8 M€, en hausse de 1,9% (-1,8% à TCC) grâce à des volumes et des prix toujours bien orientés pour Xenetix® et malgré la baisse des ventes d’Optiray® en lien avec les contraintes de production sur le site de Raleigh.

En Imagerie Interventionnelle, les ventes sont en hausse de 2,5% en publié. A TCC, elles se replient de -1,6%. La mise en place d’un contrat mondial de ventes de Lipiodol® a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de cette activité au premier trimestre (-9,7%) liée à des effets prix ponctuels ; la reprise a été très nette au deuxième trimestre (+7,3%). Sur l’ensemble du semestre, les micro-cathéters enregistrent une croissance à deux chiffres (+21,5%).

Bonne résistance des résultats semestriels

En millions d’euros,

Comptes consolidés (normes IFRS) S1 2021

Publié S1 2022

Publié Chiffre d’affaires 363,1 371,1 EBITDA2

% du chiffre d’affaires 62,3

17,1% 50,5

13,6% Résultat Opérationnel

% du chiffre d’affaires 34,8

9,6% 16,9

4,6% Résultat Net

% du chiffre d’affaires 23,4

6,4% 3,3

0,9% Endettement Net 249,3 251,5

2 EBITDA : Résultat Opérationnel avant dotation nette aux amortissements et aux provisions.

Les comptes du 1er semestre 2022, arrêtés par le Conseil d’Administration du 21 septembre 2022, ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes. Le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission.





Marge d’EBITDA en ligne avec les attentes

Pour rappel, les mesures budgétaires exceptionnelles mises en place au plus fort de la crise Covid avaient permis au Groupe d’afficher à fin juin 2021 un taux d’EBITDA de 17,1%. Au cours du second semestre 2021, le Groupe avait relancé les investissements commerciaux et marketing destinés à stimuler l’activité et accélérer la mise en œuvre de la stratégie faisant ressortir, à fin 2021, un taux d’EBITDA /chiffre d’affaires de 14,4%.

Dans un contexte inflationniste et de tensions sur le marché du travail, le Groupe est parvenu à préserver sa rentabilité en poursuivant ses efforts d’optimisation des coûts de production et des frais de structure, une discipline qui lui a permis de limiter l’impact de la hausse de matières premières et autres approvisionnements (l’iode notamment). La hausse des charges de personnel est restée contenue (+3,3%) malgré les fortes tensions de recrutement aux US. Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel du Groupe et à l’évolution du modèle de ventes en Chine (distribution en direct), le taux d’EBITDA / chiffre d’affaires s’élève à 13,9% en ligne avec ce qu’attend le Groupe à la fin de ce premier semestre. En publié, la marge ressort à 13,6%.

Au 30 juin, le résultat opérationnel s’établit à 16,9 M€. Il intègre une hausse des amortissements mais également des provisions, liées à des litiges qualité avec des fournisseurs de composants.

Le résultat net du premier semestre ressort à 3,3 M€. Les frais financiers sont en net repli, à 1,2 M€ (contre 4,4 M€ au premier semestre 2021). La charge d’impôt, passe à 11,2 M€ (contre 5,1 M€ précédemment) après que le Groupe a procédé à l’analyse des risques fiscaux de l’ensemble de ses filiales et enregistré dans ses comptes consolidés une dotation complémentaire de ses provisions pour risque au titre d’IFRIC 23 d’un montant de 9,5 M€.

Au 30 juin 2022, les capitaux propres s’élèvent à 429 M€, contre 405 M€ au 31 décembre 2021. La diminution de la trésorerie (-56 M€, à 60 M€) reflète le remboursement de 25 M€ de la ligne de crédit amortissable contractée en 2019 et l’augmentation du BFR alimentée par la constitution de stocks de précaution et de stocks d’EluciremTM, pour en préparer le lancement en 2023. Cela n’a pas empêché une nouvelle amélioration du taux d’endettement, avec un ratio dette nette / capitaux propres à 0,59 au 30 juin 2022, contre 0,64 un an plus tôt.





Perspectives et guidance 2022

Au cours du premier semestre, le Groupe a engagé des investissements industriels, commerciaux et opérationnels sur plusieurs fronts afin de préparer l’avenir, contribuant ainsi à un renouvellement inédit de son portefeuille produit sur tous les pôles.

Dans l’imagerie diagnostique , les chaînes de production sont en ordre de marche en vue d’une commercialisation d’EluciremTM attendue à horizon 2023, après examen de la FDA et de l'EMA 1 .

, les chaînes de production sont en ordre de marche en vue d’une commercialisation d’EluciremTM attendue à horizon 2023, après examen de la FDA et de l'EMA . Dans l’imagerie interventionnelle , l’élargissement significatif du portefeuille de micro-cathéters SeQure ® et DraKon™ (ajout de 20 modèles, soit un total de 38 produits) et le lancement d’une nouvelle gamme de fils-guides Axessio™ permettent à Guerbet d’offrir aujourd’hui une plateforme complète de solutions à la communauté de la radiologie interventionnelle.

, l’élargissement significatif du portefeuille de micro-cathéters SeQure et DraKon™ (ajout de 20 modèles, soit un total de 38 produits) et le lancement d’une nouvelle gamme de fils-guides Axessio™ permettent à Guerbet d’offrir aujourd’hui une plateforme complète de solutions à la communauté de la radiologie interventionnelle. En Intelligence artificielle (IA), le Groupe s’apprête à lancer en 2023 sa première solution, dédiée à l’aide au diagnostic du cancer de la prostate.





Fort d’une activité bien orientée sur les deux premiers mois du troisième trimestre et d’une amélioration continue des cadences de production sur le site de Raleigh, Guerbet estime être en mesure de tenir son objectif ambitieux d’une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 2% et 4% à périmètre comparable et taux de change constant sur l’ensemble de l’exercice 2022. Le Groupe réitère également sa prévision de rentabilité opérationnelle pour l’ensemble de l’exercice 2022, à savoir un taux d’EBITDA / Chiffre d’affaires au moins identique à celui de 2021 (14,4%), hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du plan opérationnel du Groupe et de la distribution directe en Chine.







1 Elucirem TM (gadopiclenol) est en cours d'évaluation en Europe par l'EMA (European Medecines Agency) et aux Etats-Unis par la FDA (Food and Drug Administration).

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

20 octobre 2022 après bourse

