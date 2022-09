McPhy Energy annonce la nomination d’Alexandre Brunet au poste de Directeur Administratif et Financier

French English

Grenoble, le 21 septembre 2022 - 17h45 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce la nomination d’Alexandre Brunet au poste de Directeur Administratif et Financier du Groupe. Il supervisera les fonctions Finance et IT de McPhy et accompagnera, avec son équipe, le développement du Groupe tout en assurant son contrôle financier.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy Energy déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Alexandre Brunet au poste de Directeur Administratif et Financier de McPhy. Son expérience opérationnelle et managériale acquise au sein de grands groupes internationaux lui permettra d’accompagner notre passage à l’échelle industrielle. »

Avant de rejoindre McPhy, Alexandre Brunet a occupé les fonctions de Senior Manager au sein du cabinet d’audit et de conseil PwC. Il a rejoint ensuite Schneider Electric, où il a d’abord intégré le département Fusions-Acquisitions, avant de devenir Directeur des Relations Investisseurs du Groupe. Alexandre Brunet a poursuivi son parcours au sein de Schneider Electric en occupant plusieurs postes de Directeur Financier d’entités opérationnelles, toutes multinationales, avec des activités variées : commerciales, projets et services, supply chain. Il a ainsi passé 5 ans à Copenhague pour prendre la responsabilité de la filiale Nordique-Baltique et a aussi contribué à la création d’une Division IT mondiale.

Alexandre Brunet est diplômé de l’ESCP et titulaire du DESCF dans le cadre du cursus d’expertise comptable.

Prochain rendez-vous de communication financière

Publication du chiffre d’affaires annuel : 24 janvier 2023, après clôture des marchés

