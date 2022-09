Communiqué de presse

Paris, le 21 septembre 2022

Rubrique Chiffre d’affaires semestriel

HOPSCOTCH GROUPE

Résultats semestriels 2022

Résultats en forte croissance

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur Digital, Relations Publics, Influence et Evénement, présente aujourd’hui ses résultats semestriels 2022.

M€ 1er SEMESTRE 2022 1er SEMESTRE 2021 Chiffre d’affaires 108 845 56 197 Marge Brute 38 162 25 756 Résultat Opérationnel courant 4 278 < 2 088 > Résultat Opérationnel 4 189 < 280 > Résultat Net part du groupe 2 919 < 588 >



Un premier semestre 2022 en fort rebond

Comme publié précédemment, avec une activité très dynamisée par les activités événementielles au premier semestre, et qui retrouve les niveaux de 2019, le chiffre d’affaires atteint 108.845 milliers d’euros et la marge brute 38.162 milliers d’euros. Sopexa connaît également une belle croissance au semestre, et les activités de conseil poursuivent leur croissance régulière, de sorte que le groupe dans son ensemble affiche un volume d’affaires record sur le semestre.

Un résultat opérationnel fortement bénéficiaire

Grâce à ce rebond d’activité et au strict contrôle des charges, le résultat opérationnel courant consolidé bondit à 4.278 milliers d’euros. Les charges de personnel ont augmenté, proportionnellement moins que le volume d’affaires, et ne bénéficient plus de mesures de soutien qui avaient encore amélioré le résultat au premier semestre 2021. Les charges de structure (principalement charges externes et autres charges et produits d’exploitation) retrouvent un niveau normatif avec la reprise des déplacements, missions, réceptions, et d’une manière générale les charges de prospection.

Après notamment un impôt sur les sociétés de 1.663 milliers d’euros, le résultat net semestriel part du groupe s’élève à 2.919 milliers d’euros, contre une perte de 588 milliers d’euros au premier semestre 2021.

Structure financière

Au bilan du 30 juin 2022, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 25.006 milliers d’euros (dont 17.642 part du groupe). L’endettement bancaire s’élève à 9.679 milliers d’euros, hors PGE. La trésorerie excédentaire consolidée est de 20.589 milliers d’euros, hors PGE. Les capitaux propres ont été intégralement reconstitués par rapport à 2019 avant crise, et les ratios financiers sont donc revenus à des niveaux très satisfaisants. Il est à noter que l’activité du premier semestre a généré un BFR jugé atypique pour la période de sorte que la trésorerie est temporairement moins élevée qu’attendu.

Le PGE de 20 millions d’euros vient s’ajouter au passif du bilan en dettes, et à l’actif du bilan en trésorerie, car il n’a pas été utilisé pour les besoins de financement du groupe. Les remboursements du PGE commenceront au second semestre 2022, et ne pèseront donc pas sur la trésorerie en propre.

Les autres dettes financières proviennent du retraitement IFRS des loyers immobiliers restant à courir.

Perspectives

HOPSCOTCH Groupe espère un second semestre comparable à cette première moitié d’exercice. Les sociétés acquises en juillet seront consolidées au second semestre et contribueront à maintenir la dynamique. Le groupe prépare de grands événements et organise notamment le retour du Mondial de l’Automobile du 17 au 23 octobre prochains.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022, le jeudi 3 novembre, après la fermeture des marchés.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, influence, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille et à l’international plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe), et d’agences spécialisées : Alizeum, heaven, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Sopexa, Sport&Co et Uniteam.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 34 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention partout dans le monde.

Côté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe a représenté, en 2021, un volume d’affaires de 153,7 millions € et 66,9 millions € de marge brute.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / Twitter / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

