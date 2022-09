Groupe Casino : Franprix et la Famille Zouari prolongent leur partenariat

English French

Communiqué de presse

Paris, le 21 septembre 2022

Franprix et la Famille Zouari prolongent leur partenariat

Franprix, filiale du groupe Casino, et la Famille Zouari ont décidé de prolonger leur partenariat historique et stratégique.

Cette collaboration a vocation à participer au dynamisme de la politique de développement de l’enseigne avec la création de nouvelles synergies et un objectif commun de 75 ouvertures de magasins.

Jean-Charles NAOURI, Président-directeur général du groupe Casino, déclare : « Je me réjouis du renouvellement de l’accord liant Franprix à la Famille Zouari. Ce renouvellement anticipé permettra au Groupe d’accélérer encore l’implantation des formats porteurs que sont les magasins Franprix dans les zones urbaines et périurbaines. Ces nouveaux magasins viendront s’ajouter aux 1 000 Franprix existants ».

Moez-Alexandre ZOUARI, Président du Family Office Famille Zouari, ajoute : « Nous avons créé conjointement Pro Distribution il y a 25 ans, convaincus que le format de la proximité était un format porteur, résiliant et novateur. Aujourd’hui, il répond toujours à un vrai besoin pour les consommateurs. Fort de notre expérience et expertise dans le commerce de proximité, notre ambition est d’accélérer notre plan de développement et d’expansion pour les années à venir. Nous nous réjouissons de poursuivre cette dynamique avec le groupe Casino ».

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 30,5 milliards d’euros en 2021. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce.

A propos du Family Office Famille Zouari

Le Family Office Family Zouari est spécialisé dans le commerce de proximité et de précision. Il s’investit quotidiennement dans la stratégie - axée sur l’innovation permanente pour transformer, digitaliser et faire évoluer ce commerce, dans le développement et la diversification. Il est devenu aujourd’hui un acteur incontournable de la grande distribution en France.

Il est l’actionnaire de référence de Picard, le leader français du surgelé (1100 magasins). Il a élargi son territoire dans le non alimentaire avec les acquisitions dans le discount de Stokomani et Maxi Bazar (300 magasins).

