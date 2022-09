Lerøy Seafood Group ASA: Kapitalmarkedsdag 2022 - Videre lønnsom vekst frem mot 2025

English Norwegian

Lerøy Seafood Group (“LSG”) avholder sin første kapitalmarkedsdag i dag 22. september 2022, på Hitra. Hovedtema er LSG sin strategi med særlig fokus på havbruk. Finansielle og driftsmessige målsetting frem mot 2025 vil bli kommunisert.

UTVIKLINGEN AV EN HELINTEGRERT VERDIKJEDE HAR GITT 20 ÅR MED LØNNSOM VEKST

De siste 20 årene har LSG utviklet en helintegrert verdikjede for sjømat. Gjennomsnittlig inntektsvekst har vært 12% p.a. og avkastning på sysselsatt kapital har vært 17% p.a.

LSG driver produksjon av laks og ørret i tre regioner i Norge, og har en betydelig virksomhet innen villfangst som kompletterer produkttilbudet. Nedstrømsvirksomheten VAP S&D vokser, og en økende andel av råstoffet prosesseres i gruppens verdikjede. LSG har nå prosseringsanlegg og salgskontorer i 14 land.

VERDENS MEST EFFEKTIVE OG BÆREKRAFTIGE VERDIKJEDE FOR SJØMAT

Tradisjonelt har verdikjeden for sjømat vært svært fragmentert, og ikke alltid egnet til å møte komplekse behov hos kunden. Til sammenligning er LSG sin helintegrerte verdikjede mer leveringssikker, raskere og mer kostnadseffektiv. Gruppens verdikjede støtter sporbarhet, sikrer høy kvalitet og økende verdiskapning gjennom produktutvikling og innovasjon. Dette er hva våre strategiske kunder etterspør, og som vi jobber for hver dag. Dette er vårt konkurransefortrinn, uttaler konsernleder Henning Beltestad.

FINANSIELLE OG DRIFTSMESSIGE MÅLSETTINGER INNEN 2025 OG SENERE

Gjennomføring av strategien til LSG vil sikre lønnsomhet i årene fremover. LSG lanserer i dag følgende målsettinger:

Omsetning på NOK 50mrd i 2030

Markedsledende EBIT per kg for Havbruk og VAP S&D innen 2025

Segment EBIT, VAP S&D: NOK 1,25mrd innen 2025

Segment EBIT, Villfangst: NOK 500m innen 2025

Havbruk: 205,000 GWT i slaktet volum laks og ørret (Norge) innen 2025





Driftsmessige målsettinger for Havbruk for 2025 er som følger:

Produksjonskost: nedgang på NOK 4,6 pr kg innen 2025 (målt i pengeverdi per 2021)

Økonomisk forfaktor på 1,19

Gjennomsnittlig slaktevekt på 4,5 kg

93% of laks og ørret skal være superior-kvalitet

Som andre virksomheter opplever vi et betydelig kostnadspress drevet av inflasjon, men gjennom operasjonelle forbedringer skal vi motvirke dette, fortsetter Beltestad.

SLIK VIL LSG NÅ MÅLENE

LSG vil styrke og videreutvikle kjernevirksomheten gjennom:

Bedre biologi, som beskrevet under

Bedre salgs- og produksjonsplanlegging

Økende andel av salg til strategiske kunder og tiltrekke seg flere strategiske kunder

Økende andel av råstoffet skal prosesseres gjennom gruppens verdikjede

Akselerere digital transformasjon og automatisering





Med hensyn til biologi har LSG som målsetting å øke veksthastighet, bedre utnyttelsen av lisenser, ytterligere styrke overlevelse, og bedre slaktekvaliteten samt videre styrke posisjonen som en global, klima- og miljømessig, bærekraftig matprodusent. Slaktevolumet har økt med 9% p.a. de siste tre årene, drevet av investeringer i post-smolt. Strategien for post-smolt har vært vellykket men det er fortsatt et urealisert potensiale. Driftsdirektør for havbruk, Bjarne Reinert vil beskrive dette nærmere under dagens arrangement.

Vi har satt ambisiøse men oppnåelige mål. Fellesnevneren er driftsmessige forbedringer i alle segmenter. Som vi vil demonstrere i dag har vi klart definerte planer for hvordan vi skal optimalisere driften. Jeg er trygg på at vi er på riktig spor med hensyn til fortsatt lønnsom vekst, sier Beltestad.

LIVE WEBCAST

Presentasjonen kan følges på LSG sin hjemmeside og lysbildene er publisert her: https://www.leroyseafood.com/en/investor/capital-markets-day-2022/

Agenda og tidsplan for 22. september 2022 er som følger:

12:00-13:30: LSG strategi etterfulgt av Q&A ved CEO Henning Beltestad

13:45-15:30: Havbruksstrategi etterfulgt av Q&A ved COO Farming Bjarne Reinert

Det ble distribuert praktisk informasjon per tekstmelding 19. september til deltakere på det fysiske arrangementet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

CFO Sjur Malm, telefon +47 417 72 020

CEO Henning Beltestad, telefon +47 911 43 545

Head of Treasury and Investor Relations Hans Ljøen, telefon +47 481 87 750





OM LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets om lag 5.500 medarbeidere håndterer årlig rundt 400.000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter.

Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsetting for avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) er 18%. Konsernet har satt mål for bærekraft inkludert reduksjon i utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

