IBA en SCK CEN lanceren Pantera, een joint venture voor de productie van actinium-225

Louvain-La-Neuve, België, 22 september 2022- IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), de wereldleider in deeltjesversnellertechnologie, en het Belgische nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN kondigen met trots de naam van hun nieuwe joint venture aan: Pantera SA/NV. Die joint venture geeft nieuwe perspectieven, en daarmee nieuwe hoop, aan kankerpatiënten. Zoals voorheen aangekondigd in het strategische R&D-partnerschap mikt die nieuwe onderneming op een grootschalige productie van de radio-isotoop actinium-225, een van de meest belovende alfastralers in de strijd tegen kanker. Door naar een grootschalige productie te werken, helpt Pantera de toekomstige, innovatieve kankertherapie met actinium-225 breed toegankelijk te maken.

De complementaire expertise van beide organisaties laat toe het pad te effenen naar een grootschalige productie van actinium-225. Dat blijkt uit het uitgebreide en uitvoerige R&D-werk, dat beide partners afgelopen jaar hebben verricht. Pantera rondt momenteel de technische haalbaarheidsstudies af, voordat het met het definitieve ontwerp en de bouw van de eerste productiefaciliteit in Mol aan de slag gaat. De bouwwerken beginnen in 2024, de productie zal naar verwachting in 2027 opstarten.

Sven Van den Berghe, voormalig directeur van het Instituut voor Nucleaire Materiaalwetenschappen bij SCK CEN, is benoemd tot Chief Executive Officer (CEO), en Samy Bertrand, voormalig technisch leider voor theranostische toepassingen bij IBA, neemt de functie van Chief Technical Officer op zich.

Bruno Scutnaire, president van IBA RadioPharma Solutions en voorzitter van de raad van bestuur van Pantera vertelt: "Actinium-225 biedt beloftevolle vooruitzichten voor de behandeling van een brede waaier aan kankers, maar momenteel is er wereldwijd slechts weinig van het materiaal beschikbaar. Zodra kankerbehandelingen op basis van 225Ac goedgekeurd worden, zal Pantera een betrouwbare levering van die veelbelovende isotoop mogelijk maken."

Peter Baeten, adjunct-directeur-generaal van SCK CEN en bestuurslid van Pantera, vervolgt: "Pantera lanceren was een logische keuze voor SCK CEN en IBA. Deze aanpak stelt ons in staat om de innovatieve krachten van beide organisaties ten volle te benutten en tegelijk de snelheid van een autonome start-up, die dit snel evoluerend domein nodig heeft, als hefboom te gebruiken.”

Sven Van den Berghe, benoemd tot Chief Executive Officer van Pantera, voegt daaraan toe: "Ik voel me gedreven om de missie van Pantera te helpen verwezenlijken. Die missie geeft kankerpatiënten nieuwe perspectieven, en daarmee nieuwe hoop. De joint venture heeft namelijk de ambitie om radio-isotopen, zoals actinium-225, beschikbaar te maken om zo innovatieve radiofarmaca breed toegankelijk te maken. In de toekomst kunnen we de productie uitbreiden naar andere isotopen. Pantera biedt ‘A better fight for life’ door een doeltreffende en efficiënte behandelingsoptie aan te reiken, mét een maximale levenskwaliteit voor patiënten.”

Actinium-225 bezit een heel krachtig potentieel om kankers doeltreffender te behandelen. Uit de eerste resultaten blijkt dat de theranostische radio-isotoop kankercellen volledig elimineert in plaats van de tumorgroei enkel af te remmen. De kans op herval lijkt eveneens te verlagen. Vandaag de dag lopen er talrijke studies naar het potentieel van actinium-225 om meerdere kankertypes te bestrijden: zowel kankersoorten met een hoge prevalentie, zoals prostaat, long-, darm-, borst-, pancreas-, bloed- (bv. leukemie en andere zeldzame vormen) en nierkanker, als meer zeldzame kankersoorten zoals glioblastoom, de dodelijkste vorm van hersenkanker.

IBA (Ion Beam Applications S.A.) is de wereldleider op het gebied van deeltjesversnellertechnologie. Het bedrijf is de belangrijkste leverancier van apparatuur en diensten op het gebied van protontherapie, die beschouwd wordt als de meest geavanceerde vorm van bestralingstherapie die momenteel beschikbaar is. IBA is ook een toonaangevende speler op het vlak van industriële instrumentsterilisatie, radiofarmaceutica en dosimetrie. Het bedrijf is gevestigd in Louvain-la-Neuve, België, stelt wereldwijd ongeveer 1.600 mensen tewerk. IBA is een gecertificeerde B Corporation (B Corp) die voldoet aan de hoogste normen van geverifieerde sociale en milieuprestaties.IBA is genoteerd op de pan-Europese aandelenbeurs EURONEXT (IBA: Reuters IBAB.BR en Bloomberg IBAB.BB).

SCK CEN is een van de grootste onderzoekscentra in België. Het heeft meer dan 850 medewerkers in dienst, die zich elke dag inzetten voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van nucleaire energie. De onderzoeksactiviteiten van SCK CEN focussen zich op drie grote thema’s: veiligheid van nucleaire installaties, ontwikkeling van nucleaire geneeskunde en bescherming van bevolking en milieu tegen ioniserende straling. SCK CEN geniet wereldwijd erkenning en deelt zijn kennis via talrijke publicaties en opleidingen, om zo deze uitzonderlijke talentenpool in stand te houden.

