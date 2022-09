English Danish

Selskabsmeddelelse

22. september 2022

Meddelelse nr. 21

NKT lancerer ny strategi med opdaterede ambitioner på mellemlangt sigt

I dag lancerer NKT sin strategi, ReNew BOOST, som er en opdatering af strategien ReNew introduceret i 2020. NKT har leveret tilfredsstillende på ReNew de seneste to år og har dermed styrket sit fundament for fremtidige vækstmuligheder. Samtidig betyder øget fokus på omstillingen til vedvarende energi, at fremtidige markedsforhold er blevet bedre. Derfor er NKT klar til at løfte ambitionerne yderligere.

ReNew BOOST er baseret på tre strategiben: Vækst, Innovation og Bæredygtighed.

Vækst

Fortsætte den positive økonomiske udvikling drevet af de markedsmuligheder, der forventes fra den globale omstilling til vedvarende energi og et accelereret behov for energiuafhængighed. Som en del af strategien om at skabe vækst vil NKT løbende overveje værdiskabende investeringer.

Innovation

Opretholde og udvide positionen som teknologiførende i strømkabelkabelindustrien gennem innovation for at imødekomme efterspørgslen genereret af globale trends. NKT er fokuseret på at udvikle den næste generation af HVAC- og HVDC-strømkabelteknologi samt teknologi til installation på dybere hav, dynamiske kabler, højere ydeevne og lavere tab. NKT vil fortsat være engageret i et stærkt samarbejde med udvalgte teknologiske institutioner og universiteter for at udvikle nye materialer og avancerede produkter og løsninger.

Bæredygtighed

Fastholde en førende position inden for bæredygtighed ved at eksekvere på bæredygtighedsstrategien med klare ESG-mål for at nå Net Zero og tiltrække og fastholde en mangfoldig talentmasse for at blive den foretrukne arbejdsgiver i elektrificeringsindustrien.

Opdatering af finansielle ambitioner på mellemlangt sigt

I 2020 offentliggjorde NKT finansielle ambitioner på mellemlangt sigt. Ambitionen var at øge omsætningen (std. metalpriser) organisk fra 2019 (EUR 945 mio.) til et mellemlang sigt, med en CAGR på over 10%, og at øge den operationelle EBITDA-margin til ca. 10-14 %.

I dag har NKT besluttet at opdatere disse ambitioner frem til 2025:

Organisk vækst med en CAGR på >12% fra 2021-2025

Operationel EBITDA-margin (std. metalpriser) på ~12-16% i 2025

RoCE på >12% i 2025





Alle forretningsområder forventes at bidrage til de forbedrede finansielle resultater, og Solutions forventes at være den største bidragyder drevet af de annoncerede og igangværende investeringer.

Realisering af de mellemlange ambitioner er baseret på flere forudsætninger. I øjeblikket er de mest kritiske følgende:

Tilfredsstillende eksekvering af højspændingsprojekter for at levere på forventet profitabilitetsmargin

Stabil udvikling af den globale økonomi

Et konkurrencemæssigt miljø, der understøtter den nuværende gunstige balance mellem udbud og efterspørgsel

Stabil forsyningskæde med begrænsede forstyrrelser og adgang til de nødvendige materialer og tjenester

ESG

Som en central leverandør i omstillingen til vedvarende energi er ESG-performance central for NKT. NKT eksekverer i øjeblikket sin langsigtede bæredygtighedsstrategi med køreplaner og klare mål, der dækker fire hovedsøjler; 1) klimamål, 2) cirkularitet og 3) social kapital baseret på 4) ansvarlige forretningsprocesser. Med ReNew BOOST opdaterer NKT sine ESG-mål på 1) og 3).

Opdaterede klimamål:

90% CO2e reduktion i 2030 sammenlignet med 2019 (scope 1 og 2)





Opdaterede mål for social kapital:

Minimum 30% kvindelige nyansættelser inden 2025

Minimum 30% kvindelige medlemmer af gruppeledelse og udvidet ledelse inden 2025

Minimum 40% kvindelige bestyrelsesmedlemmer inden 2025





ESG-mål, programmer og data er tilgængelige på nkt.com/about-us/sustainability

Solutions

Solutions er en central leverandør af strømkabelløsninger til højspændingsmarkederne som er drevet af omstillingen til vedvarende energi. Nøgleelementer til ReNew BOOST i Solutions er at vokse med markedet ved at fortsætte de igangværende investeringsplaner, investere i yderligere værdiskabende muligheder, vinde højspændingsprojekter og eksekvere på den rekordhøje ordrebog. Solutions vil fortsætte med at udvikle nye løsninger for at fastholde en ledende position indenfor HVDC-teknologi.

Applications

Applications har forbedret de finansielle resultater og øget markedsandele inden for installationskabler, lav- og mellemspændingskabler siden 2019. Applications er i en god position til at udnytte markedsmuligheder skabt af den grønne omstilling og vil fokusere på at bevare markedsandelen på kernemarkeder og samtidig øge tilstedeværelsen på andre relevante markeder. Applications vil fortsætte med at investere i eksisterende produktionsfaciliteter for at øge effektivitet og kapacitet, fortsætte med et højt kundefokus og øge fokus på sin produktportefølje af vedvarende energi og nye kunder for at understøtte den grønne omstilling.

Service & Accessories

Service og Accessories tilbyder en bred vifte af både on- og offshore tilbehør og strømkabeltjenester som maksimerer udnyttelsen og ydeevnen af strømkabelsystemer på langt sigt. I Accessories er fokus at færdiggøre flytning og optimering af produktionsudstyr mellem fabrikkerne og derefter vækste, mens det i servicebranchen er ambitionen at fortsætte med at vokse forretningen.

NKT afholder kapitalmarkedsdag i dag kl. 11.00-16.00 med præsentation af ReNew BOOST. Præsentationen vil være tilgængelig på investors.nkt.com.

Status for 3. kvartal 2022

NKT bekræfter de finansielle forventninger for 2022. Omsætningen (i std. metalpriser) forventes at blive ca. EUR 1,35-1,45 mia. og det operationelle EBITDA forventes at blive ca. EUR 130-155 mio.

Udviklingen indtil videre i 3. kvartal 2022 får NKT til at forvente, at det operationelle EBITDA vil være på et lidt lavere niveau i 3. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal i 2021 samt 2. kvartal 2022. Resultatet i 3. kvartal 2021 på EUR 45 mio. var dog positivt påvirket af en engangsindtægt på EUR 21 mio. relateret til forsikringssager. Derfor forventer NKT en forbedring af den underliggende forretning og dermed operationelt EBITDA i 3. kvartal 2022 sammenlignet med 3. kvartal 2021.

I løbet af 3. kvartal 2022 har NKT fortsat med at eksekvere på flere projekter fra højspændingsordrebeholdningen, dog forventes den operationelle EBITDA-margin i Solutions at være lavere end i første halvår af 2022 drevet af fasning og sammensætning af projekter.

Inden for Applications er udviklingen af ​​højere inputpriser fra sidste del af 2.kvartal 2022 fortsat ind i 3. kvartal 2022, hvorfor den operationelle EBITDA-margin forventes at falde fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022. NKT har øget priserne og sigter mod yderligere prisstigninger for at kompensere højere inputomkostninger. Derudover fortsatte efterspørgslen efter installationskabler med at aftage på de centrale NKT-markeder.

Udviklingen inden for Service & Accessories er forbedret i 3. kvartal 2022 sammenlignet med 2. kvartal 2022, hvilket forventes at føre til en højere operationel EBITDA-margin. I 3. kvartal 2022 har NKT oplevet et højere niveau af reparationer i serviceforretningen, og rentabiliteten er vendt tilbage i tilbehørsforretningen.

Delårsrapporten for 3. kvartal 2022 offentliggøres den 16. november 2022 som planlagt.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Media Relations: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf.: +45 2982 0022

